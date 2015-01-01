丰田、英特尔、爱立信、NTT形成了连接汽车大数据联盟

扫一扫
分享文章到微信
扫一扫
关注官方公众号
至顶头条
作者：黄雅琦 来源：至顶网软件频道 【编译】 2017年8月13日
关键字：汽车大数据
至顶网软件频道消息：一些几个技术产业的重量级玩家组成了一个联盟，旨在利用连接汽车提供的大数据。
Automotive Edge Computing Consortium包括Denso、爱立信、英特尔、NTT、NTT Docomo和丰田。该联盟旨在建立一个围绕连接的汽车数据的生态系统。
这些数据将最终连接到云计算网络，以支持实时地图、驾驶辅助和其他服务。Automotive Edge Computing Consortium将重点关注新的架构，以支持从连接汽车每月获取10亿字节数据的预期。
云和汽车之间的联网将是重点，该联盟计划提出标准、最佳实践和架构计划。
现在，这个联盟刚刚起步。有关公司表示会邀请其他科技公司参与。
英特尔本周结束了对Mobileye的收购，并宣布计划建立一个自动驾驶车辆进行测试。
如果您非常迫切的想了解IT领域最新产品与技术信息，那么订阅至顶网技术邮件将是您的最佳途径之一。
IBM Cloud Private, 你的专属云空间
Dynatrace Perform上海用户大会2017：掌控您的数字化天地
企业开源智库第二期——下一代企业应用开发平台
Tableau完美演绎现代商业智能与分析平台
企业开源智库第一期-开源驱动数字化转型