丰田、英特尔、爱立信、NTT形成了连接汽车大数据联盟

Automotive Edge Computing Consortium将提出标准、最佳实践和架构，将大型数据从汽车连接到云端。

至顶网软件频道消息：一些几个技术产业的重量级玩家组成了一个联盟，旨在利用连接汽车提供的大数据。

Automotive Edge Computing Consortium包括Denso、爱立信、英特尔、NTT、NTT Docomo和丰田。该联盟旨在建立一个围绕连接的汽车数据的生态系统。

这些数据将最终连接到云计算网络，以支持实时地图、驾驶辅助和其他服务。Automotive Edge Computing Consortium将重点关注新的架构，以支持从连接汽车每月获取10亿字节数据的预期。

云和汽车之间的联网将是重点，该联盟计划提出标准、最佳实践和架构计划。

现在，这个联盟刚刚起步。有关公司表示会邀请其他科技公司参与。

英特尔本周结束了对Mobileye的收购，并宣布计划建立一个自动驾驶车辆进行测试。