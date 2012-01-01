Tableau 收购自然语言查询初创技术企业 ClearGraph

Tableau计划将 ClearGraph 的技术集成到旗下产品中，使更多用户能够借助自然语言提问和寻求见解，进而更轻松地与数据交互。

西雅图， 2017 年 8 月 9 日 – Tableau Software 宣布收购 ClearGraph，一家位于帕洛阿尔托的领先初创企业，该企业可通过自然语言查询技术，实现智能数据发现和数据分析。Tableau 计划将 ClearGraph 的技术集成到旗下产品中，使更多用户能够借助自然语言提问和寻求见解，进而更轻松地与数据交互。

“ Tableau 非常高兴迎来 ClearGraph 团队的加入，帮助用户使用自然语言对自己的数据进行提问”，Tableau 首席产品官 Francois Ajenstat 说，“借助自然语言查询，更多的用户将能以更轻松的方式与 Tableau 交互，无论是需要快速获得问题答案的高管，还是出差在外希望通过手机从数据中获取答案的用户，他们的需求都能将能够得到满足。我们对此次收购感到非常兴奋，因为 ClearGraph 团队不仅与我们有共同的目标，还在对话分析方面与我们有着一致的创新思路。”



ClearGraph 通过自然语言令分析数据变得更加简单。它能连接离散的数据源，然后通过简便的对话风格搜索，使这些数据源可访问且易于理解，进而为用户带来消费者般的体验。ClearGraph 独有的自然语言查询技术采用知识图谱的形式存储语义数据，这些图谱可以扩展，并可随时间推移习得新知识。使用 ClearGraph 访问和分析数据无需任何技术培训，因为系统能通过自然语言推测出用户意图。例如，用户可以问这样的问题，“纽约购买订书钉的客户带来的总销售额”，然后可以筛选 “过去 30 天内的订单” ，还可以按 “项目所有者的部门” 进行分组。



“我们之所以建立 ClearGraph，是因为我们发现了利用自然语言在人与计算机之间搭建桥梁的需求，这一桥梁在探索数据时尤为重要”，ClearGraph 首席执行官 Andrew Vigneault 表示，“Tableau 与 ClearGraph 可谓是珠联璧合，因为我们有着相近的目标和企业文化，而且我们都真正渴望帮助全球更多用户访问数据，与数据进行交互，并从数据中获取答案”。

Andrew Vigneault 和 Ryan Atallah 于 2014 年创立了 ClearGraph 。获得斯坦福大学博士学位的 Alex Djalali 也是该团队的一员，他擅长的领域是计算机语言学，负责与其他几位工程师一起开发产品。ClearGraph 拥有众多客户，其中不乏大型企业。作为收购的一部分，公司现有员工也将加入 Tableau 位于帕洛阿尔托的办事处。该团队将专注于将 ClearGraph 的基本技术集成到 Tableau 产品中。