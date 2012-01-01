微软收购云计算公司Cycle Computing 未披露金额

微软正在洽谈购买Cycle Computing事宜，涉及的金额不详。此举是微软为了使客户能在公有云中使用高性能计算和其他“大计算”功能。

至顶网软件频道消息：微软正在洽谈购买Cycle Computing事宜，涉及的金额不详。Cycle Computing主打开发用于协调Azure、Amazon和Google云计算工作负载的软件。

微软8月15日宣布了这项交易。此举是微软为了使客户能在公有云中使用高性能计算和其他“大计算”功能。

Azure公司副总裁Jason Zander在关于收购Cycle Computing的博客文章里是这样说的：

“客户在不断寻找更快、更有效的方式来运行自己的工作负载，Cycle Computing在大规模扩展应用程序方面拥有深度和专业知识，因而他们非常适合加入我们的微软团队，他们的技术将进一步加强我们对Linux HPC工作负载的支持工作，并可以更容易地将内部部署工作负载扩展到云端。“

Cycle Computing的首席执行官Jason Stowe在自己的博客文章宣布了 这项交易，他称Cycle Computing公司在制造业、人寿保险、制药和生物技术、媒体和娱乐、金融服务、创业公司和政府机构各领域都拥有客户。

Stowe在博文里表示，“我们觉得与微软的合作是一个绝妙的机会，微软拥有全球云计算覆盖，而且拥有独特的混合云产品，二者均立足于企业，还有，微软的Big Compute/HPC团队已经交付了诸如InfiniBand和下一代GPU等关键技术。Cycle团队迫不及待地要将CycleCloud技术和微软Azure的Big Compute基础架构路线图和全球市场覆盖结合在一起，以期管理Linux和Windows的计算和数据工作负载。

据Cycle Computing网站介绍，Cycle的软件目前不仅适用于Azure，也适用于Amazon Web Services和Google Cloud。 Cycle的软件可协调工作流程及管理数据，还可以用Cycle的话来说 “平衡云选项”，软件也可在其他供应商的公有云和私有云上运行。

笔者曾询问过微软，随着 Cycle技术正在向前发展，微软是否会继续支持AWS和Google Cloud，而不仅仅支持Azure。微软发言人表示，“我们将继续利用AWS及Google Cloud支持Cycle Computing客户，未来发布的微软版本Cycle将以Azure为重点，我们在客户选择迁移时将不遗余力地为客户提供无缝Azure迁移体验。“

Cycle网站称，Cycle的软件自2005年以来已被用于“部署虚拟集群和存储，为政府、大学、财富500强以及各种诸如航空航天公司、洛克希德马丁公司、普渡大学、摩根大通以及辉瑞等数据驱动型创新型公司运行各种尖端基因组学、 机器学习、 模拟和科学计算工作流及提供了数百万小时的云计算” 。

微软和Cycle今天的博客文章都没有提供如何及何时将Cycle软件纳入微软Azure服务平台的有关细节。