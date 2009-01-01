Box牵手谷歌将人工智能用于企业文件及图像

为了帮助企业应对自己日益增加的数据，Box公司近日宣布与谷歌公司达成协议，利用搜索巨头的人工智能能力。

至顶网软件频道消息： 为了帮助企业应对自己日益增加的数据，Box公司近日宣布与谷歌公司达成协议，利用搜索巨头的人工智能能力。

这家文件共享及云内容管理公司表示，将采用谷歌的Cloud Vision技术，后者利用机器学习来了解图像，从文件中找出像表格、收据、护照这样的有用图像信息。而以往这些信息经常被手动标记，而这种做法会花费大量时间并且可能存在人为错误。

Box公司产品营销副总裁Rand Wacker在接受采访时表示："我们可以给这些图像带来智能性，且我们正在利用这些图像中发现信息，并使其能够非常容易使用这其中的信息。"

更具体来说，Box将利用Cloud Vision（被用于Google Photos和图像搜索中）的API，以便从图像中提取更多信息，而图像是Box增长最快的第二大业务内容。两者的集成将帮助企业检测图像中的对象甚至是理念，通过光学字符识别和捕获文本，自动添加关键字标签，并在图像目录上构建所谓的元数据用于各种业务流程和应用程序中。

例如，牛仔裤和牛仔布的图片可以自动识别出来，并做标记以创建一个更快速更容易的可搜索目录。或者一家需要保存员工驾驶执照的公司，也可以这么做，用手机摄像头对驾驶执照拍照，发送到一个安全的文件夹，用Cloud Vision API对其进行处理，提取出执照上的文字。根据这些信息还可以 自动处理现场保险索赔。

Constellation Research副总裁、首席分析师Alan Lepofsky表示："真正的价值在于增强人们完成工作的方式。大多数企业有数量庞大的各种图片、视频和Office文档，他们目前并没有最大限度利用这些内容。自动化工作流程（例如标记、过滤和搜索）可以大大改进人们发现和共享内容的方式。"

斯坦福大学计算机科学教授、Google Cloud AI首席科学家Fei-Fei Li在声明中补充说，"两者的集成将展现人工智能在企业领域的潜力，最终这将使人工智能面向更多大众和更多企业。"

Wacker表示，对于Box来说好处是显而易见的，因为Box一直在尝试朝着基本的文件存储领域外发展，这个市场已经非常拥挤了，而且盈利空间很小。"无论何时我们可以为客户的内容添加更多功能，这样他们就可以将更多的核心流程迁移到Box上。"

有多家Box的客户，例如Creative Artists Agency和加州大学圣芭芭拉分校，一直在测试这次双方之间的整合（现在已经在私人测试阶段）。定价信息将在今年底公布，到时候功能会面向客户全面提供。

在这个领域谷歌并不是Box的唯一合作伙伴。6月底，Box与微软签订广泛的合作伙伴协议，其中就包括"探索"将微软Azure云的Cognitive Services与Box进行集成。两家公司表示，这可能会包含高级内容处理技术例如视频索引，这样媒体和娱乐公司就可以利用这个功能发现相关内容，或者为他们的Box内容提供建议。