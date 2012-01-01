Salesforce达成第二季度目标 订阅收入增长26％ 

2017年8月22日，Salesforce公布的第二季度盈利状况好于预期，但股价在盘后交易时段仍然出现了下滑。这家CRM巨头的非GAAP盈利为每股33美分，营收为25.6亿美元，同比增长26％。华尔街的预期是每股收益为32美分，收入为25.1亿美元。

2017年8月22日，Salesforce公布的第二季度盈利状况好于预期，但股价在盘后交易时段仍然出现了下滑。这家CRM巨头的非GAAP盈利为每股33美分，营收为25.6亿美元，同比增长26％。华尔街的预期是每股收益为32美分，收入为25.1亿美元。在盘后交易时段，Salesforce股票价格下跌约3％。

Salesforce首席执行官Marc Benioff表示，第二季度增长“惊人”，并给该公司戴上了突破100亿美元预计年收入的第一云计算软件供应商的桂冠。

Benioff表示：“我们比历史上任何其他企业软件公司都更快地做到这一点。” Benioff表示：“我们在CRM领域的领先势头还在持续，这是我们行业发展最快的一个板块，有超过150亿美元的收款和未结算递延收入，这让我们非常稳健地走在通往200亿美元收入的道路上。”

Salesforce的第二季度净收入为1770万美元，即每股收益2美分。订阅和支持收入同比增长26％至23.7亿美元。专业服务和其他收入总计1.93亿美元，同比增长28％。

按照板块区分订阅收入的话，Sales Cloud的收入为8.864亿美元，Service Cloud的收入为6.895亿美元，Marketing and Commerce Cloud的收入为3.171亿美元，Salesforce平台和其他收入为4.665亿美元。

至于前景展望，分析师们预期本季度营收为26.1亿美元，每股收益为36美分。 Salesforce回应表示收入应在26.4亿至26.5亿美元这个范围之内，每股收益为36至37美分。