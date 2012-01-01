微软也搞认知服务：AI正悄然走进Office堆栈

在短短一年多时间里，微软推出并扩展了一套认知服务API集，旨在处理从面部、情绪认知到语言理解智能服务（简称LUIS），再到定制化决策服务的全新业务线。

在短短一年多时间里，微软推出并扩展了一套认知服务API集，旨在处理从面部、情绪认知到语言理解智能服务（简称LUIS），再到定制化决策服务的全新业务线。

在微软的认知服务主页中，用户可以获得上手指南、SDK以及免费试用与Stack Overflow社区链接。



对于开发者们而言，这些API可用于向应用当中添加手势识别功能，或者提供与旅行时间充分契合的路线规划服务。房地产行业可以根据各类常见影响因素（例如与公共交通站点间的距离以及周边餐饮设施水平）建立起需求定位评级体系。当然，这些只是数据分析层面的几个例子，未来我们还将训练机器以更加智能化的方式结合情景进行逻辑思考。



但是，微软公司接下来的打算是什么？微软已经面向多个细分市场发布了特定功能，特别是在教育这一其它厂商相对不太关注的领域。



智能语言处理



在这一领域当中，微软公司建立起Dictate项目（属于车库项目）以在Outlook、Word以及PowerPoint当中实时提供语音到文本翻译服务。Dictate项目源自微软Office实验室2009年的研发成果，此后由微软Android、iOS以及Windows Phone等部门发布了一系列跨平台应用。我实际上就是使用Dictate编写了这篇文章——但请注意，其准确率仍然不够理想。尽管操作过程非常有趣，但请暂时不要将其引入您的企业业务——微软公布的各类车库项目皆仅供实验使用。



如果大家希望在自己的机器上安装Dictate，微软Cortana个人数字助理可帮助您达成心愿。值得一提的是，二者使用同样的底层语言处理机制，意味着我们提供的自然语言实例越多，其翻译效果就越好。



不再为说明字幕烦恼



同样来自微软车库储备的还有演示文稿翻译器。这款微软翻译器能够以实时方式将您的发言显示在PowerPoint演示文稿底部，其支持10种语言，且字幕显示时机仅稍有延迟。



另外，其还能够将这些内容翻译成超过60种受支持语言。毫无疑问，这个概念确实很酷，但这款翻译器在识别英文单词方面仍然存在一点奇怪的问题。这令我不禁担心其翻译出的法语与俄语到底准确率如何。我建议大家先在关系较好的受众面前进行试用，而且暂时不要在非常严肃的重大场合下使用。



Cortana的Office



在Windows 10与商业级Office 365帐户当中，Cortana已经越来越像是真正的个人助理。您需要接入自己的Office 365帐户，而后Cortana将向您陈述会议安排，包括您将与哪些人会面以及他们正在打开的相关文件。Cortana甚至会提醒您当前交通繁忙，或者您将要乘坐的航班发生延误。



此项服务演示了机器如何在不同数据源之间建立起连接，包括来自企业之外的流量。在处理相关文档时，Office 365确保您仅能查看自己有权访问的信息。另外需要强调的是：如果您使用语音方式激活Cortana，为了理解您的表达内容，其需要将相关数据发送至微软的云语音识别服务处。



也许我们还不太习惯与自己的计算机交谈，不过Cortana在Windows 10上已经拥有相当不错的表现，甚至有望在未来成为生活中不可或缺的组成部分。



录像带干掉广播歌星



微软翻译器语音API亦在Office 365最新产品微软Stream当中出现。其最初能够在自动转录说明字幕，且内容可完全搜索并包含时间戳。在此之后，视频API的加入使得面部识别成为可能，意味着其能够在视频当中建立起登场人士的时间轴。对于用户来说，大家只需要直接加以使用即可——当然，您需要参与Office 365的E5计划（没错，就是最贵的那种）方可体验这些高级功能，或者购买微软Stream 2计划并将其添加至Kiosk、E1或者E3租户内。在默认情况下，E计划支持面向微软Stream的视频上传与查看，但并不包括最酷的认知服务项目。



理解情景



Office 2016中的两项功能同样受到智能化水平提升的推动。在Word与Excel中，智能查找会显示高亮文字 ，用以标同义词、定义、维基百科条目以及网络搜索结果。不出所料，这里的网络搜索结果来自必应——相信大家早已想到了。



搜索中的智能化表现在于，智能查找会高亮您选中词语的上下文，分析您键入的其它内容以确保高亮部分文本拥有明确的含义。另外，原本的帮助功能被替换为“告诉我您要做什么”窗格。在这里，我们再次感受到自然语言查询分析在提升搜索表现方面的重要作用。



解析书面文字



接下来要聊的是OneNote学习工具集。其中的渲染式阅读器能够朗读高亮词汇、优化间距以实现更佳可读性、显示音节休止，同时高亮显示动词、名词以及形容词等普通文本内的词性。



在后台，大量情报资讯支撑着良好体验的实现。教育工作者可以通过这些工具有效提升儿童学员的读写能力。即使在教育领域之外，微软公司也在积极将其扩展至Word Online、OneNote Online、Outlook.com、Outlook Web版、OneNote Windows 10应用以及OneNote桌面版当中。



微软公司已经在认知服务的引入方面投入了两年多时间，作为受众，大家为此做好准备了没？