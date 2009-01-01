Google Cloud为App Engine添加防火墙

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至顶头条
作者：刘新萍 来源：至顶网软件频道 【编译】 2017年8月25日
关键字：Google Cloud 防火墙 Google
至顶网软件频道消息： Google表示，它正在为其Google Cloud Platform App Engine添加防火墙，这样开发人员可以通过IP地址和位置来允许或拒绝请求。防火墙旨在使开发人员能够以更好的安全性测试应用程序产品。
Google App Engine防火墙的测试版允许开发人员和管理员设置规则，指定IP地址来阻止或允许访问，并可以设置规则的优先级。
Google表示App Engine防火墙将取代限制应用程序曝光的代码。App Engine防火墙可在Google Cloud Console、App Engine Admin API或gcloud命令行工具中使用。
开发人员还可以测试其规则，以确保阻止某些IP地址。
以下是防火墙控制台的屏幕截图。
相关信息：
• 作为多年期交易的一部分，Marketo迁移到Google Cloud。作为交易的一部分，Marketo将将其Engagement Platform与Google的G Suite和数据分析相结合。
• Google推出Chrome Enterprise，旨在与更多业务系统集成。Google Enterprise提供企业移动管理，并支持微软动态目录（Microsoft Active Directory）。其目的是让更多的Chromebook进入企业。
• Google Docs：这个大的更新只是添加了一些重要的新功能。Google Docs获得了新的团队编辑功能，更多的附加模板和集成的企业搜索。
• Google Cloud Speech API获得了一个针对企业的更新。在推出一年后，Cloud Speech API可以获得更多的功能，超越谷歌内部的需求。
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