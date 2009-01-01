Google Cloud为App Engine添加防火墙

这样做的目的是为开发人员和管理员提供一种测试和保护云应用的方法。 App Engine防火墙目前还处于测试版阶段。

至顶网软件频道消息： Google表示，它正在为其Google Cloud Platform App Engine添加防火墙，这样开发人员可以通过IP地址和位置来允许或拒绝请求。防火墙旨在使开发人员能够以更好的安全性测试应用程序产品。

Google App Engine防火墙的测试版允许开发人员和管理员设置规则，指定IP地址来阻止或允许访问，并可以设置规则的优先级。

Google表示App Engine防火墙将取代限制应用程序曝光的代码。App Engine防火墙可在Google Cloud Console、App Engine Admin API或gcloud命令行工具中使用。

开发人员还可以测试其规则，以确保阻止某些IP地址。

以下是防火墙控制台的屏幕截图。

相关信息：

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