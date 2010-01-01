微软对Premier做出重大调整 将以云服务更好支持业务

微软最近不断地对销售进行重组，作为重组工作的一部分，微软正在大力调整其Premier支持部门，该部门为企业提供问题解决、规划协助、基础架构设计指导和IT教育等服务。

微软最近不断地对销售进行重组，作为重组工作的一部分，微软正在大力调整其Premier支持部门，该部门为企业提供问题解决、规划协助、基础架构设计指导和IT教育等服务。

同时，微软对其Premier支持计划和架构进行了巨大的调整，这意味着增加了云服务以更好地支持业务。据微软的Premier Support数据表显示，截至目前，微软的Premier Support一直依靠8000名“世界级支持专家”为全球11000多家企业提供这些服务。

这些专家的结构和使命正在改变。微软正在改革其商业支持计划，并引入代码代号为“Volta”的全新计划，该计划被正式命名为Microsoft Unified Support（微软统一支持）。微软发布的招聘信息显示，Volta / Unified Support是“过去二十年来微软支持（Premier）最大的一次转型”。

截至2017年7月1日——即该公司2018财年伊始，微软已经开始在美国、英国、加拿大、德国、法国、澳大利亚、瑞典和墨西哥逐步推出Unified Support（统一支持）。我从我的联系人那里听说，该公司计划在2019财年结束之前向全球所有商业客户提供新计划。

微软设计了统一支持计划，以应对更多的企业客户向其产品组合中添加云服务。由于云计算的影响，在这样一个更加适应消费支持、通过订阅购买服务并需要24x7支持的世界里，微软正在改变在其提供服务的方式。

Unified Support还意图简化微软企业客户如何通过将所有支持的产品和服务整合到单一合同中来购买和使用微软支持服务。

作为Premier这次调整的一部分，微软还将Premier支持的数量减少到三个。根据新计划，微软将提供Core Support（核心支持）计划，提供更低成本的问题解决、反应式支持、自助资源和规划见解；Advanced Support Plan（高级支持计划），具有更敏感的关键问题支持，并帮助微软员工评估和规划新技术；以及最高端的Performance Support（性能支持），以最快的响应时间与服务级别协议保证和联系微软架构师和工程师。

我没有听到任何关于这些变化将会如何影响客户和价格方面的细节信息。

微软的Premier支持是微软整体服务部门的一部分，微软最近的招聘信息显示该部门每年为微软带来33亿美元的业务。

在2017年（日历年）新年伊始，微软重组了其合作伙伴组织，并创建了一个新的“Microsoft Digital（微软数字化）”支持和咨询服务机构，目前在全球拥有超过22,000名员工。

Microsoft Digital旨在更多地关注让微软的客户和合作伙伴建立并使用微软的各种云产品。 Microsoft Digital包括可根据需要分配给客户的微软传播者、开发人员和“数字顾问和架构师”。