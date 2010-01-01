浪潮云战略发布会划重点：全新Logo和Slogan、投入100亿、出海计划、200亿收入目标

又是一个“矫情”的节日，今天你的朋友圈一定是这样的吧：一半秀恩爱一半感伤，中间夹杂着几个坚强的卖月饼的……而我的朋友圈不是，除了这些，还有被刷屏的浪潮云战略发布会。

又是一个“矫情”的节日，今天你的朋友圈一定是这样的吧：一半秀恩爱一半感伤，中间夹杂着几个坚强的卖月饼的……而我的朋友圈不是，除了这些，还有被刷屏的浪潮云战略发布会。

划一下刷屏的几个重点：

浪潮云换了新的Logo和Slogan；

浪潮云发布了“1-2-3-3”全新战略；

浪潮云要在2020年实现200亿的销售收入目标；

嘉宾们一改往日的西装革履，穿上黑色T恤站台；

给每位记者准备的七夕玫瑰花

......

“有讲究”的全新Logo和Slogan

首先，还是先看看浪潮云新的Logo，这个设计在“云”字上用了花多心思，无论从形态还是寓意，都颇有讲究。据浪潮集团执行总裁王洪添在发布会上介绍，“云”字的设计灵感来自于中国出土的“碧玉龙”，寓意浪潮云作为中国云的代表，将无处不在；此外，纹络上是一个暗合“云纹”，也是像Cloud的“C”；三个层次分别代表IaaS、PaaS、SaaS三个层级服务，而下面两层的衔接也寓意着IaaS与PaaS逐步融合的趋势； 从整体上看，“云”字的设计还形似一个锁扣，寓意浪潮云的安全可靠，同时，云的图案螺旋向上，代表浪潮云持续创新、不断升级的发展理念。

浪潮集团执行总裁 王洪添

十几年来，无论是应用软件产品还是其他方案服务，浪潮都只打一个品牌。而自2010年发布云计算战略以来，到现在已经逐步形成了完整的云服务产业。截至目前，浪潮已经建成了北京、济南、重庆、上海等4个核心云数据中心和34个地市云数据中心，为全国130多个省市政府提供政务云服务。

“为了迎合这样的发展趋势和需求，浪潮云推出了全新的logo，作为浪潮品牌下的一个子品牌。”浪潮云服务集团副总经理吴向辉表示，“对于‘无数不在的计算’这个全新Slogan，实际上有两层含义，一是计算，未来企业或者个人对于计算力的需求就像水和电一样，将成为人类社会基础的资源。而浪潮从基础平台到数据的维护，都是围绕计算展开的。二是无处不在，首先是利用技术能力、产品能力满足用户不断升级的云服务需求；其次是保证用户使用安全和数据安全；最后是包括云计算、云中心布局、团队布局等在内的服务的本地化。”

“1-2-3-3”全新战略，2020年要实现200亿元收入的目标

当然，要真正落地Logo和Slogan所描绘的“宏伟蓝图”，不是喊个口号就可以草草了事。显然，浪潮云在这方面已经做了非常完整的战略布局，同时也有了一个明确的定位，即成为全球领先的云服务商。对此，在此次发布会上，浪潮云也正式发布了2017年的全新战略，即“1-2-3-3”战略。

拆解一下：

“1”指的是“一个目标”：即在2020年实现200亿元的销售收入；

“2”指的是“两维市场”：一方面指国内市场和海外市场，另一方面指政府市场及企业市场；

第一个“3”指的是“三项措施”：即扩张云中心布局、打造云开放平台、完善云生态体系；

第二个“3”指的是“三大特色”：即安全可信、数据服务、个性定制。

“未来五年内，浪潮云计划投入100亿元资金，在加快国内市场云中心布局的基础上，逐步启动‘出海计划’，为10万+政府客户及100万+企业客户提供服务，稳步拓展全球化业务。”王洪添如是说。

据介绍，浪潮云将投入的100亿主要用于两个方面，一是云计算中心等基础设施的建设，二是研发投入。

除了目前已建成的4大核心云中心及34个地市云中心，浪潮云还计划在全国布局7大核心节点及50个二级节点目标。同时，在“一带一路”国家战略等大背景下，浪潮云首次提出了“出海计划”，将在北美西雅图、南美哥伦比亚、欧洲法兰克福、欧洲莫斯科、非洲埃塞俄比亚部署5大海外云中心节点，部署海外运输局中心，为“一带一路”沿线国家提供计算与数据支撑，为打造互联互通的物联网体系，实现创新应用，提供无处不在的计算服务。

当然，要在2020年实现200亿的销售收入，这并不是一个小目标。据王洪添介绍，2016年浪潮云业务的收入接近20亿，而截至目前（2017年8月底），2017年的销售收入也达到了20个亿，预计今年将突破30亿。“从目前的业务增长率来看，在未来的3年里，根据我们整体的市场布局及投入，对于实现200亿这个目标我们是非常有底气的。”王洪添说。

底气从何而来？

浪潮这样的底气，一方面来自于自身云计算业务的厚重积淀，另一方面也来自于国家政策的支持与推动。

回顾中国云计算的发展历程，政府往往都是其中的第一个发动者。2010-2013年，云服务市场进入培育期，国家开始出台相关政策推动符合云计算试点示范的城市发展，从而引导推动产业发展；2014-2016年，政府开始购买云服务，同时也陆续出台安全、计费等多方面的标准体系，推动政府机构、企业购买云计算服务；2016年之后，在政府的带动下，云计算开始成为企业的标配，云服务市场得到了快速发展。

在这个过程中，浪潮云始终从“需”出发，为客户提供相应的产品和服务，连续三年成为中国政务品牌的第一名。“其实，除了专注于政务市场，浪潮云面向中大型企业也提供了非常多的私有云和混合云服务；面向中小型企业，特别是金融、媒体、广电、出版等几个行业，也一直在提供企业级的云服务。” 浪潮集团副总裁王方表示。

从安全保障方面来看，浪潮云不仅通过了中央网信办网络安全审查、工信部可信云“云服务”安全认证、公安部等保三级认证，同时也是CSA（国际云安全联盟）成员。用户的数据在浪潮云平台上的传输和存储全过程都是加密的，所有操作记录都可以视频回放和审计。

同时，依托多年为政府、企业提供云服务的实践经验，浪潮云将进一步加大平台开放力度，不但用户输出包括弹性计算、存储、安全、人工智能及管理服务等在内的八大类107种服务，还可通过SDK、API进一步提供开发、测试及发布等高可用、多样化的平台服务，并将基于浪潮云门户为用户打造可随时随地获取云计算能力的新窗口。

从格局上来看，一直以来，浪潮强调的都是不吃“独食”，而是联合合作伙伴做大生态圈。而为进一步完善云生态体系，浪潮云在会上还宣布将联手平台技术类、应用市场类、云方案类和云迁移类近3000家合作伙伴，共同丰富应用市场，为上云政府及企业提供覆盖支撑软件、安全服务、管理服务等六类服务产品在内的1000余种应用及工具，构筑更加快捷、全面的云端服务模式。

---这是一条一本正经的分割线---

在七夕的最后一小时里，借“浪潮云”的“花”献给天下所有有情人，祝大家天天有花收，有手牵，有狗粮撒～