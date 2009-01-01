为什么现代企业需提高企业敏捷性

为什么企业致力提高业务敏捷性？因为他们正在寻求改善质量、加速交付价值、降低开发成本以及提高客户满意度。企业要想在现代世界取得成功，必须具备敏锐的洞察力，对解决繁杂的市场及客户需求的变化作出快速应对，并且实现规模化。

90年代初，“现代商业实践”一词通常指实施“实时”交付系统。在世纪之交，这种概念逐渐演变为将客户吸引到在线业务平台，并有能力根据客户需要进行微调。数年之后，进一步实现销售自动化，进军移动平台，并善用社交媒体。这才是现代商业实践的核心——为实现“现代化”，企业必须与时俱进，不断演化。

时至今日，当我想到现代商业实践，定会浮现三个关键要素，这三个要素可为企业带来强大的竞争优势：

1) 保证业务的全面可视性。

2) 将业务可视性转化为实时数据，让企业就应如何利用有限资源做出明智决策。

3) 精简业务，加速产品开发并缩短产品面市时间。

公平地讲，当下所说的实施现代商业实践，基本上等同于我们常提到的“业务敏捷性”。

为什么企业致力提高业务敏捷性？因为他们正在寻求改善质量、加速交付价值、降低开发成本以及提高客户满意度。事实上，CA Technologies近期发布的名为《贯穿整个企业的业务敏捷性》（Business Agility throughout the Enterprise）的调查显示，受访者期望业务敏捷性可实现：

84%的受访者认同敏捷可以帮助企业加速把握新机遇，增强竞争优势（54%受访者认同）

提高客户满意度及忠诚度（65%受访者认同）

提升员工生产力及留存率（58%受访者认同）

降低成本（57%受访者认同）

为什么要选择现在提高业务敏捷性？

敏捷的终极目标是实现正确的人员、信息和时间的科学统一。 业务敏捷因其提供的众多好处而得到广泛接纳与赞赏。随着企业在运作过程中不断结合敏捷方法及实践，他们的业务将有明显的改善。该调研受访者认为，提高业务敏捷的关键表现为是减少灾难演习（51%）、优化流程效率（47%）及加强跨职能可视性（47%）的关键。调查亦表明了提高业务敏捷性的其他收益，如推动团结协作、加强客户影响及体验以及保持规划与投资的一致性等。

业务敏捷性不仅仅是流行语

企业决定展开其敏捷之旅，并不意味着一意孤行。我们观察到许多“敏捷”团队在公司表现出色，却缺乏沟通，无法真正影响到业务发展。倘若你的目标只是在下一次董事会会议上，以敏捷方案讨高层欢心，那么购置一项工具并部署下去即可。但如果您希望对全面业务产生深远影响，如实现业务转型，则需要寻找经验丰富及技能娴熟的合作伙伴，他们能够协助您在整个企业充分发挥敏捷部署的潜力。

这听起来可能像陈词滥调，但我可以保证，为了部署而购买工具的最佳结果亦只是平平无奇，甚至以失败告终。关键在于找到一位与您业务类似，并且成功实施敏捷的供货商—一个可指导您的企业，利用敏捷性带来效率、实现业务转型，并能借助科技、咨询、培训及训练等方式协助您走好每一步的合作伙伴。

不能将所有敏捷方案一概而论

一旦拥有合适的合作伙伴为您提供指引，并利用敏捷性解决方案显著提升竞争优势（甚至面对那些已经部署敏捷的竞争对手），立即根据上述现代商业实践找到有针对性的主要解决方案。其中包括：

此解决方案是否提供360度全方位的可视性，以准确了解每项举措的进展，无论是其自身还是与其他业务相关性。

此解决方案是否提供实时数据，以助企业就应如何利用有限资源做出明智、有见地的决策？

此解决方案是否有助于精简业务，从而加速产品开发并缩短产品面市时间？

倘若该解决方案无法为业务提供360度全方位的可视性，并且透过该可视性提供真正有利的商业情报，则表明您未找到正确的合作伙伴。倘若该解决方案主要针对流程而非以人为本，亦表示这不是正确的合作伙伴。您需要找到因人们看到了其中的价值而愿意使用的产品。

企业要想在现代世界取得成功，必须具备敏锐的洞察力，对解决繁杂的市场及客户需求的变化作出快速应对，并且实现规模化。这将令企业在二十一世纪及以后能迅速发展，提升业绩，击败竞争对手。