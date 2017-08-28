GE可能会出售其工业软件业务的股份

通用电气公司希望将其数十亿美元的工业软件业务推向新的一个方向

至顶网软件频道消息：

更新时间：美国东部时间2017年8月28日12:41

通用电气公司希望将其数十亿美元的工业软件业务推向新的一个方向。

路透社报道称，这项工作由最近任命的首席执行官John Flannery领导，他在本月初接手了这家企业。几位不愿透露姓名的高管告诉通讯社，这一举措可能导致正式名称为GE Digital的业务发生广泛的变化。

他们表示，在诸多变化之中，Flannery正在考虑重组集团，增加合作伙伴的作用。据报道，出售GE Digital的少量股权也在考虑范围之内。这一切都是为了提升集团的销售增长，它已经引起了华尔街的担忧。

据路透社报道，一些投资者和分析师担心，该业务可能会拖累GE在2020年达到120亿美元年度收入目标。GE Digital还将面临更大的开支，预计每年将达到21亿美元。大部分资金将用于建立Predix，这是GE软件行动核心的分析系统。

这个基于云的平台可以处理来自制造设备、风力涡轮机以及中间几乎所有设备的传感的数据，以找到改进操作的方法。最有希望的用例是预测性维护，包括根据历史数据预测硬件问题。但是，尽管迄今为止投资巨大，但GE一直在努力实现Predix的愿景。

Flannery的计划指出，与其他工具集成是一个特别的痛点。具体来说，它强调了公司如何将现有的数据处理算法迁移到Predix。GE还必须将通过最近几次收购获得的资产添加到产品组合中，修复错误并整理平台运行的公共云的一些后勤障碍。

据报道，这些问题最终导致在今年早些时候，Predix出现了一次为期两个月被公司称为“暂停休息”的修补。据推测，GE正在缩小其重点，以简化运营。 他们表示，该公司将具体推动提升Predix在核心市场现有客户中的使用率，即能源，航空和油气等行业。