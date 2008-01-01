亚马逊全面推出弹性GPU

亚马逊网络服务周三宣布全面推出适用于Windows的Amazon EC2 Elastic GPUs。目前，客户可以在us-east-1和us-east-2中使用弹性GPU。

至顶网软件频道消息：亚马逊网络服务周三宣布全面推出适用于Windows的Amazon EC2 Elastic GPUs。目前，客户可以在us-east-1和us-east-2中使用弹性GPU。

弹性GPU附加到亚马逊弹性计算云（Amazon Elastic Compute Cloud ，EC2）实例以加速应用程序的图形性能。它们最好地适应了哪些需要小量或间歇性额外GPU能力的应用程序。

AWS云高级技术宣讲者Randall Hunt在一篇博文中写道：“您可以针对许多实例类型使用弹性GPU，您可以灵活地为应用程序选择适当的计算、内存和存储空间。

弹性GPU有四种规格：中型（1GB）、大型（2GB）、超大型（4GB）和2X超大型（8GB）。它们为使用像G3或G2这样的GPU实例类型（针对OpenGL 3.3应用程序）提供了较低成本的替代方案，最低的eg1.medium的价格只要一小时5美分。

通过将中型弹性GPU连接到t2.medium实例（每小时只需要6美分），只使用一个GPU的实例每个小时的成本将低于12美分。Hunt指出，以前，最便宜的图形工作站（G2 / 3之类）每小时的成本是76美分。