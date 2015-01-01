云游控股宣布战略转型科技金融 并购简理财，打造行业生态地图

“金融至简 科技聚力——云游控股战略升级暨简理财并入发布会”在北京国家会议中心举行。云游控股有限公司，宣布战略转型，发力科技金融，同时宣布金融科技平台简理财正式并入云游控股。

香港上市集团云游控股有限公司，宣布战略转型，发力科技金融，同时宣布金融科技平台简理财正式并入云游控股。云游控股董事会主席兼CEO、创始人汪东风表示，云游控股将“打造更强核心能力，在金融链条各个环节布局”，而简理财是云游控股进军科技金融的一张门票，未来要做“普惠金融领域的AlphaGo”；云游控股COO、简理财CEO张阳表示，并入云游控股是简理财的新起点，简理财将携手云游共同打造科技驱动的新金融。发布会上，合并后的云游控股简理财高管团队首次集体亮相，并邀请众多业内嘉宾探讨了“新社会推动新金融”的话题。

8月31日下午，“金融至简 科技聚力——云游控股战略升级暨简理财并入发布会”在北京国家会议中心举行。发布会上，香港上市集团云游控股有限公司（股份代号：00484，下文统称“云游控股”）宣布了全新的企业战略，重点发力科技金融业务；同时宣布金融科技平台简理财正式并入云游控股集团，简理财CEO张阳出任云游控股COO。

云游控股战略转型，发力科技金融

本次发布会主题是“金融至简，科技聚力”。该主题背后正是云游控股和简理财对科技金融这一潜力赛道极高契合度的认知。在云游控股与简理财看来，简单和智能是金融服务的趋势，而科技技术则可以给金融行业未来发展带来极大赋能：通过极简产品，合理稳定的收益，推动中国中产阶级的成长，打造可依赖的财富伙伴，通过智能金融连接用户金融生活的点点滴滴；同时借助科技技术优势，通过区块链技术、人工智能、大数据在产品服务、风控模型、用户体验、场景挖掘等方面反向推动金融产业发展，实现更多用户价值和社会价值。

会上，云游控股董事会主席兼CEO、创始人汪东风表示，在科技技术不断突破的大背景下，AI（人工智能）将迎来科技真正爆发点，而金融将是新技术首先改变的领域，并将为用户带来前所未有的体验和便利。云游控股是具备互联网基因的公司，此前云游控股就制定了进军科技金融的战略计划，并获得了网络小额贷款金融牌照；云游控股的目标是依托人工智能技术和大数据风控，让大众金融变得更容易；进军科技金融，对云游控股而言不是简单的投资行为，而是基于集团的战略判断和行业市场潜力。

汪东风表示，并购简理财只是云游控股科技金融战略的第一步，未来将结合简理财已经积累的业务优势、技术优势和云游控股的互联网入口和更多优质流量，进行“围绕打造更强核心能力，在金融链条各个环节布局”战略升级，通过云游自身大数据处理能力、机器学习基础上的风控技术模型，配合应用场景进行商业决策。

云游控股COO、简理财CEO张阳则表示，从传统金融到互联网金融再到现在的科技金融，金融服务日渐成为普通人需要、越来越多人可以享受的一种服务，在生活、在工作，在线上、在线下，场景越来越多，这是一个趋势。而简理财就是希望成为连接用户金融生活点点滴滴的那个角色，通过智能生活+人+场景，服务于用户的生活，共同构建一种“简生活”的生活方式。实际上，这也是科技金融与生活结合的一个必然。

强强联合，优势升级，行业生态地图开启

云游控股将此次战略并购称作“获得了进军科技金融业务的门票”，简理财将此次战略并购视为自身进一步深入科技金融变革的起点，除了双方对于科技和金融的未来一直看好，双方各自的优势也是此次战略并购实现的重要缘由。

云游控股在游戏领域经营多年，业绩不俗，这让他们具备了雄厚的技术研发能力，诸如人工智能这样的热门技术方面，云游方面早就进行了投入和研究，同时，其超过2亿的用户流量和数据，及上市公司平台背景都是目前阶段简理财所需要借助的。而简理财以移动智能财富管理工具定位自己，在智能投资、数据风控、稳定收益、合规运营和技术研发、智能模型搭建、风险管理方面取得了被业内称道的成绩，同时其追求简单、极致、一切以用户为中心的运营理念让其业务表现也十分优异，据悉简理财平台在整个行业监管环境趋严、行业洗牌竞争加剧的情况下，于2017年前两个月盈利1200万，上述种种正是在科技金融怀揣雄心的云游控股所期望看到的。

未来可期，新金融推动新社会

云游控股和简理财此次正式发力科技金融，也正是当下业内专家持续看好的领域。

在本次发布会上，还就新金融的话题进行了更深入探讨，出席《新金融推动新社会》圆桌对话环节，全国社会保障基金理事会副理事长王忠民教授分享了他对于新金融的理解以及对于新金融对于社会推动的影响，王忠民教授认为：从新金融的角度带来了两个维度的投资标的，一是新金融可以拓展出新空间、新维度、新产品、新市场，这都可以成为快速成长的投资标的；另外一个维度是新金融代替旧金融，一定更高效率、更有温度、更有赋能，在传统金融市场的状况下，新金融可以快速脱颖而出，获得大量客户、大量资金和大量成长空间。显然，在科技和技术赋能下的新金融仍然有很大发展空间。

此外，区块链技术专家、《区块链:定义未来金融与经济新格局》作者张健同样认为科技在新金融发展中扮演越来越重要的角色，他认为：金融科技1.0的关键词是连接，金融科技2.0的定义我认为是要定价。到2.0阶段，由于云计算、大数据、区块链，特别是人工智能这些技术的结合，将会深入到金融核心。未来金融的核心一定是科技定义。

花旗银行研究部分析师陈源江则认为新金融的价值在于消除传统金融的痛点，陈源江表示：从资本市场来看，新金融跟传统金融行业分别很大，但本质上是一样的，关键是什么？科技金融把中间传统金融的痛点一一消除掉，比如说资金使用的效率、用户资金需求便捷，线下排队等消除。

本次发布会除云游控股新战略发布及简理财并入外，还进行了高管亮相、公益活动“红伞计划”介绍和圆桌对话“新金融推动新社会”话题讨论等环节，探讨了金融在科技、技术赋能下对于社会生活的影响和改造等问题。其中，亮云游控股和简理财高管团队还是简理财并入云游控股之后的第一次集体亮相，两只各具特长的管理团队在此次融合之后，还将产生更多化学反应，为新金融目标而展开通力合作。