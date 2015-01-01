聊天机器人5步重塑酒店业

意识到了聊天机器人提供的潜力和可能性，很多行业已经开始利用这种技术。聊天机器人将通信自动化，提高客户体验并帮助分析客户偏好。

至顶网软件频道消息：“聊天机器人”这个过去的时髦词现在的发展已经呈现出了上升趋势，聊天机器人也正在让自己值得更多的行业领域采用他。

意识到了聊天机器人潜力和可能性，很多行业已经开始利用这种技术。聊天机器人将通信自动化，提高客户体验并帮助分析客户偏好。

Gartner认为，随着AI（人工智能）和聊天机器人日益受到关注，到2020年底，我们和聊天机器人的对话可能会比我们和自己配偶的对话还要多。

数字景观，特别是服务台将随着工作中的聊天机器人而彻底改变——只要实现就可以了。

会话界面的使用可能会以无与伦比的速度增长——改变企业与客户的互动方式。

我们已经处于2017年的中期，企业仍在探索如何建立一个能够“自给自足”、聪明智能的聊天机器人系统，并能够像一个有经验的服务代表一样，实时解答客户问询。这让聊天机器人开发公司一直在忙于研究和改进。

不过，酒店业中有不少商业公司已经部署了聊天机器人——用于预订航班、找到合适的酒店房间、预订小屋/客房/套房、寻找夏日度假目的地和各种其他目的。Kayak、Skyscanner、Expedia是一些已经推出了自己的聊天机器人的著名旅游品牌，效果非凡。

在这里，我们向您介绍聊天机器人能够如何用不一样的方式为您的酒店业务增添价值，就像它们为上述品牌所做的一样。

让预订变得容易

旅行社对于旅行代理商（在线或离线）非常依赖。酒店连锁店和个人业主发现没有这些代理商就难以生存。直接传播媒介很少，或者说可以说是无效的。企业主需要的是一个无佣金的业务。

聊天机器人帮助酒店经营者直接与潜在客户进行沟通，这不仅消除了佣金计划，而且这种直接与权威机构而不是中间商联系的做法也让客户受益匪浅。

强针对性

根据客户的浏览历史、搜索位置、行为、服务台查询和偏好设置，可以提供个性化的包，所有这些都可以通过聊天机器人获得见解的帮助实时提供。

个性化计划将使您的客户感到高兴，并增加您为客户提供服务的机会。

提升用户体验

提供定制和富有成果的旅游计划将有利于您的业务。转换率将得到提高，您将有机会为更多的客户提供服务，比你通过OTA（在线旅行社）所服务的客户数量更多。用户将喜欢这种个性化的感觉，从而可能对您的服务给予比您的竞争对手更好的评价。

通过聊天机器人的互动是专业的，但是可以在编程中被赋予智能，在与客户的对话期间或对话之前询问个人信息。由聊天消息应用开发公司的专业人士创建的应用程序可以尽可能地以最微妙而又最真实的方式收集有关旅行者的有用信息，从而提供改进了的用户体验。

可行的吸引客户方案

你想向客户追加销售不是吗？聊天机器人的洞察力能帮助你吸引客户在你的酒店享受更多服务。 它可能是升级到新类别的房间、水疗中心或沙龙服务、邀请到酒店的自助晚餐或其他任何东西。这些数据可以帮助您对计划进行个性化，并为每位旅客准备相关的优惠，从而保持收益随着时钟的滴答作响不断增长。

高性价比的解决方案

人工智能支持的聊天机器人往往会通过日常学习变得更聪明。一旦机器人变得足够聪明能够解决复杂的客户查询问题，那么就是将监督人员转移到其他部门并更明智地使用他们的时候了。除了前台，你可以把其他的一切都留给机器人。

结束语

随着企业开始加入，聊天机器人部署已经出现了上升的趋势，这一趋势在未来只会增长。 然而，服务台不会彻底消除人的因素，因为机器人有其局限性，在某些时候，客户希望人类代表接手。有趣的是，聊天机器人会知道什么时候应该打电话给人类专家。