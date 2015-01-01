游戏公司云游控股收获新金融领域门票，是机遇也靠积累

移动化、云计算、大数据等互联网和信息技术革命引发金融业的“基因突变”，这种变化使得传统金融业版图日益模糊，传统金融业务正在与互联网技术融合，产生出新的金融生态、金融服务模式与金融产品。全国社会保障基金理事会副理事长王忠民教授认为：新金融可以在传统金融市场中快速脱颖而出，获得大量客户、大量资金和大量成长空间，在科技和技术赋能下的新金融有很大发展空间。 摩根大通在一份定位报告中估计， 中国的金融科技行业每年可以增长44%，到2020年产值将达到4,600亿元人民币(约合670亿美元)。 传统商业银行与互联网金融平台的融合是大势所趋， 互联网金融在中国拥有庞大的市场。

“2016年8月，互联网金融行业规定相继出台，代表这个行业开始步入正轨，”云游控股董事会主席兼CEO、创始人 汪东风表示 ：“在我们看来这标志着新金融已经走上了高速发展的轨道。” 在这样的行业背景和趋势洞察下， “金融至简 科技聚力——云游控股战略升级暨简理财并入发布会”在北京召开， 香港上市集团云游控股有限公司 宣布战略转型，发力科技金融， 未来要做“普惠金融领域的AlphaGo” ；同时，宣布金融科技平台简理财正式并入云游控股集团，简理财CEO张阳出任云游控股COO。 云游控股董事会主席兼CEO、创始人汪东风表示，简理财是云游控股进军科技金融的“门票”； 简理财则将此次战略并购视为自身进一步深入科技金融变革的 新 起点。

云游控股董事会主席兼CEO、创始人汪东风

除了双方对科技驱动新金融发展的看好，双方各自的优势也是此次战略发布和并购成功的重要缘由。 此前，具备互联网基因的云游控股就制定了进军科技金融的战略计划，并获得了网络小额贷款金融牌照，进军科技金融是云游控股由来已久的市场布局。作为基础，云游控股在诸如人工智能这样的热门技术方面有较强的研发实力，同时，其超过2亿遍布全球的用户流量和数据能帮助双方更好的扩展新金融； 而本身以移动智能财富管理工具定位的简理财，在智能投资、数据风控、稳定收益、合规运营和技术研发、智能模型搭建、风险管理方面都取得了受业界认可的成绩，追求简单、极致、一切以用户为中心的运营理念让其业务表现也十分优异。汪东风肯定的表示：“很多人将简理财误会为一家P2P公司，但实际上它是一个资产管理公司，更重要是，它是一个智能的、以科技提高效率的智能资产管理公司。”据悉简理财平台在2017年的前两个月盈利已达1200万，目前已经拥有740万注册用户。