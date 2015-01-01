游戏公司云游控股收获新金融领域门票，是机遇也靠积累

移动化、云计算、大数据等互联网和信息技术革命引发金融业的“基因突变”，这种变化使得传统金融业版图日益模糊，传统金融业务正在与互联网技术融合，产生出新的金融生态、金融服务模式与金融产品。全国社会保障基金理事会副理事长王忠民教授认为：新金融可以在传统金融市场中快速脱颖而出，获得大量客户、大量资金和大量成长空间，在科技和技术赋能下的新金融有很大发展空间。摩根大通在一份定位报告中估计，中国的金融科技行业每年可以增长44%，到2020年产值将达到4,600亿元人民币(约合670亿美元)。传统商业银行与互联网金融平台的融合是大势所趋，互联网金融在中国拥有庞大的市场。
“2016年8月，互联网金融行业规定相继出台，代表这个行业开始步入正轨，”云游控股董事会主席兼CEO、创始人汪东风表示：“在我们看来这标志着新金融已经走上了高速发展的轨道。”在这样的行业背景和趋势洞察下，“金融至简 科技聚力——云游控股战略升级暨简理财并入发布会”在北京召开，香港上市集团云游控股有限公司宣布战略转型，发力科技金融，未来要做“普惠金融领域的AlphaGo”；同时，宣布金融科技平台简理财正式并入云游控股集团，简理财CEO张阳出任云游控股COO。云游控股董事会主席兼CEO、创始人汪东风表示，简理财是云游控股进军科技金融的“门票”；简理财则将此次战略并购视为自身进一步深入科技金融变革的新起点。
云游控股董事会主席兼CEO、创始人汪东风
除了双方对科技驱动新金融发展的看好，双方各自的优势也是此次战略发布和并购成功的重要缘由。此前，具备互联网基因的云游控股就制定了进军科技金融的战略计划，并获得了网络小额贷款金融牌照，进军科技金融是云游控股由来已久的市场布局。作为基础，云游控股在诸如人工智能这样的热门技术方面有较强的研发实力，同时，其超过2亿遍布全球的用户流量和数据能帮助双方更好的扩展新金融；而本身以移动智能财富管理工具定位的简理财，在智能投资、数据风控、稳定收益、合规运营和技术研发、智能模型搭建、风险管理方面都取得了受业界认可的成绩，追求简单、极致、一切以用户为中心的运营理念让其业务表现也十分优异。汪东风肯定的表示：“很多人将简理财误会为一家P2P公司，但实际上它是一个资产管理公司，更重要是，它是一个智能的、以科技提高效率的智能资产管理公司。”据悉简理财平台在2017年的前两个月盈利已达1200万，目前已经拥有740万注册用户。
云游控股与简理财对新金融的发展有自己的理解，认为简单和智能是金融服务的趋势，科技技术则可以给金融行业未来发展带来极大赋能。对此，区块链技术专家、《区块链:定义未来金融与经济新格局》作者张健也表示同意，他认为，科技在新金融发展中扮演越来越重要的角色，未来金融的核心一定是科技定义。汪东风指出，科技技术不断突破，金融将是新技术首先改变的领域，“互联网上半场已经过去，AI将迎来新的爆发点，在金融这个跑道上，我们将结合智能风控技术对用户带来前所未有的体验和便利。”