88亿美元的交易：HPE旗下大部分软件业务合并到Micro Focus

HPE表示已与Micro Focus完成一个88亿美元的交易，将HPE旗下大部分软件业务拆分出来。

至顶网软件频道消息： HPE表示已与Micro Focus完成一个88亿美元的交易，将HPE旗下大部分软件业务拆分出来。

企业巨头HPE表示，该交易已于9月5日完成。根据协议，HPE旗下软件运营中的多余部分将与英国的Micro Focus合并，分析人士估计由合并产生的公司将成为全球第七大软件供应商。

HPE首席执行官梅格·惠特曼表示，"交易的完成显示着HPE在成为更强大，更专注的公司的道路上一个重要里程碑，HPE的目标是成为在当今市场上竞争和取胜的一个公司。

她还表示，"此次交易将为HEP及股东套现约88亿美元。"

该交易是在2016年9月首次公布的，根据该反向收购协议，HPE旗下的IT管理、大数据及安全产品线将出售给Micro Focus，Micro Focus则要努力使这些产品比以前的惠普牌子更成功。

Micro Focus执行主席Kevin Loosemore 表示，"我们的业务策略仍然有效：将软件资产汇集起来，为我们的投资者提供高价值，为客户提供广泛的解决方案组合，从而令他们能最大限度地发挥现有IT投资的价值及采用新技术，我们的策略本质上是提供新技术和老技术之间的桥梁"。

根据分析师的观点，合并后新Micro Focus的成败将在很大程度上取决于Micro Focus能否接管两个主要市场。 Forrester的Eveline Oehrlich认为，Micro Focus想赢得企业客户的欢心，DevOps和企业服务管理这一块是决定公司的成败。

即是说数据中心自动化和混合云管理等领域尤其重要。

Oehrlich还给了解释，"混合技术环境的企业自动化就是它的使命。"

Oehrlich还表示，"新的Micro Focus将着手解决那些并非天生就是数字公司的基础架构和运营领导人所面临的最棘手的一个问题：要管理异构生态系统，包括大型机、运行云环境的容器等等。