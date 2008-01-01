三星SDS推出企业人工智能聊天机器人Brity

三星SDS希望利用B2B聊天机器人扩大人工智能即服务业务。

三星SDS——三星电子IT服务分公司已经推出了针对企业市场的人工智能（AI）聊天机器人。

Callful Brity，这款聊天机器人自带了一个具有机器学习和自然语言理解能力的人工智能引擎。

除了文字聊天，该平台还支持语音聊天，可以应用于例如Kakao或Line等的移动通信服务，也可以用于现有的硬件。

它还向用户自动建议聊天的最佳 “模型”，以便客户可以更快地应用该平台来节省成本。

三星从五月份开始就在三星SDS和其他三星附属公司内测试了该聊天机器人。员工使用它来检查日程表，在自助餐厅菜单中点菜以及查找电话号码。

这家科技巨头希望Brity能够被被供应链经理、企业人力资源部、售后服务中心和餐馆使用。

六月份，三星SDS推出了Brightics AI——该公司的分析平台，它可以更快地收集、分析和可视化数据。

三星公司表示，将通过招聘人才和扩大业务拓展其人工智能即服务平台。

三星最近透露，该公司计划明年推出一款基于人工智能的扬声器，可能会使用其Bixby虚拟助手。