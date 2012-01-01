七岁的OpenStack成熟了？企业就绪了？

近年来随着OpenStack的不断发展，这样的用户在不断增多，特别是一些传统企业纷纷部署OpenStack。但与此同时，反对OpenStack的声音也从来没有断过。正确的态度应该是什么？

至顶网软件频道消息： 中国福利彩票发行管理中心（以下简称福彩中心）今年开始启用了一个新的云计算平台，这是一个基于OpenStack的私有云解决方案，用于支持其福利彩票的日常管理和运营。目前，福彩中心技术人员正在将业务逐渐向OpenStack平台迁移，先期迁移的是相对边缘的业务，等到这些业务顺利迁移，核心的关键业务也会迁移上来。

福彩中心是中国企业中众多进入OpenStack阵营的用户之一，近年来随着OpenStack的不断发展，这样的用户在不断增多，特别是一些传统企业纷纷部署OpenStack。但与此同时，反对OpenStack的声音也从来没有断过。比如，有人认为其开放，可以自己裁剪，有利于创新；但也有人认为其功能复杂，不好用，不成熟。那么，对大多数企业用户而言，到底该不该上OpenStack，如果上OpenStack后会有哪些“坑”，这些都是非常值得关注的问题，也是《企业开源智库》第三期栏目探讨的核心话题。

OpenStack 的中国热

OpenStack的出现源于NASA(美国航天局)和Rackspace。2010年，NASA和 Rackspace 分别将自己的两个项目开放出来成为OpenStack的最早框架，算起来，OpenStack问世7年了，已经成为开源 IaaS 的事实标准和最成功的开源社区项目之一，是当今云服务市场上使用最为广泛的开源平台。根据OpenStack基金会给出的数据，OpenStack在超过80个国家和地区的企业中使用，管理着超过500万个处理器核心，50%的财富100强企业正在使用OpenStack。

而且，与国外相比，OpenStack在中国市场的表现更为亮眼。今年OpenStack基金会中白金和黄金会员新增了8个，其中就有5个是来自于中国的企业。在OpenStack基金会的24个董事成员中，包括中国台湾在内已经占有5席，其中有两名独立董事。

另一方面，中国也涌现了一批国字头的大型企业开始部署OpenStack，比如中石油、中海油、国家电网、兴业数金、中国银行等，这充分表明了OpenStack在中国的强大影响力。而且，中国还诞生了一批提供OpenStack实施服务的初创企业。

是什么原因让OpenStack这么成功，又是什么原因让其在中国的表现尤其抢眼？在Forrester大中华区首席分析师戴鲲看来，OpenStack成功原因很多。比如在功能上，已经从最初的虚拟化管理Nova 和对象存储 Swift两个项目，发展到包含虚拟化管理、SDN、SDS 服务编排和容器管理等功能覆盖全面的开源项目集合。而在市场层面，符合开源发展潮流，特别是与容器、Kubernetes、机器学习相关的更多开源技术紧密合作，加速了OpenStack的普及。

具体到中国，则很大程度上得益于中国经济的发展和中国对自主可控的重视。“我们的历史包袱比较小，在接受OpenStack这样比较新的技术上天然地具有优势；同时，我们的国力增强使得有大量的企业存在上云的需求，这也为我们采用新技术奠定了很好的基础；第三是中国对于自主可控的要求，OpenStack这样的开源平台，它对于自主可控性起到了非常重要的推动作用。”红帽高级方案架构师张家驹这样告诉至顶网记者。

OpenStack 成熟了？

OpenStack是一个成熟的产品吗？相信每一个企业用户在为生产性应用部署OpenStack前都问过这个问题。这些年围绕OpenStack争论的一个焦点就是其成熟度够不够，能不能用于生产性应用。

戴鲲告诉记者，Forrester就OpenStack建立了一套成熟度评估体系，将成熟度分为7级。评估结果显示，不同的组件度成熟度不一样，其中一些核心组件，比如，计算、网络、存储这样的组件其成熟度基本都是在6-7之间。这也就意味着在关键功能方面，OpenStack是能支撑生产性应用的。当然，与之相比，有些组件还需要改进。比如，在文档的完整性和贡献公司的多样性以及产品的易用性都还有待提高。

“总体上，OpenStack能够为大型企业，特别是那些具备自主研发能力的企业数字转型提供很好的支持。”戴鲲表示。

这一观点得到了一直活跃在开源领域的张家驹的认同。他认为，OpenStack在一些传统行业和领域已经比较成熟了。他呼吁业界对OpenStack应该多些包容，多给一点时间。毕竟，7年对于像OpenStack这样复杂的云平台而言还是稍微短了一些。

“Linux发展到今天用了20多年，早些年也是在大家的各种质疑声、诟病声中长大的。现在，大家对于开源的认可度相对于20多年前已经发生了翻天覆地的变化。这对OpenStack是有利的。”张家驹说。

张家驹认为，对OpenStack最好的对待方式是应该有信心，同时要有更加大的投入。就像红帽公司一直在做的那样，不断地把代码贡献到社区，然后打造一个基于OpenStack这样的企业发行版，并对它进行长期维护。

值得高兴的是，我们看到其实今天的用户对OpenStack的成熟度已经有了很客观的认识，也相对包容。国家福利彩票发行管理中心项目经理赵鹏就告诉至顶网记者，成熟度的确是选择OpenStack的一个非常关键的考量标准，对其未来也是谨慎乐观的。

“我认为，看OpenStack是否成熟有两个方面：一个是产品的成熟度；另外一个是你自身运维团队的管理能力、管理水平，这两者相辅相成的。我们也是在使用过程中不断去体验，提升我们自己管理OpenStack的能力。只要正常用起来，就是一个成熟的产品。”赵鹏说。

上不上 OpenStack 这条船？

鉴于OpenStack本身的复杂性，那么，作为用户到底该如何判断是否要选OpenStack呢？

戴鲲的建议是，和所有软件平台的选型一样，适用才是最好的。对于像OpenStack这样的开源平台，首先要看的是企业本身自己的需求。比如，对于自主可控是否有强烈诉求，对整个开源体系是否足够了解。第二，是要从业务需求出发，看企业自身的业务场景和自己的技术能力与OpenStack是否匹配。

红帽张家驹也认为要从企业业务需求出发。但他认为在大部分情况下，OpenStack能够满足企业构建私有云的需求。同时，他提醒一定要评估自己团队的技术水平。张家驹说，现在OpenStack面向的大部分是新型IT应用，对于企业传统的IT业务，我们把它整合到OpenStack里面，这对组织和人员提出了一定需求，这对很多企业来说有难度。

正是因为OpenStack项目的复杂度，对于绝大多数普通企业用户，戴鲲和张家驹都建议选择OpenStack服务商来帮忙，这样能大大降低项目失败的风险。两人都认为，除非有非常有实力的开发团队或者运维团队，一般情况下还是建议选择一个成熟的服务商加上成熟的商业解决方案。

而在红帽的帮助下顺利完成了OpenStack项目的赵鹏也非常认同上面的说法。赵鹏表示，“我们做项目一定要从实际情况出发。因为我们自身没有OpenStack实际的使用经验，没有运维能力，所以我们请服务商来帮忙，这样既能让我们少走弯路，同时也能带动我们队伍成长，大大节约时间成本。”

OpenStack 项目是一个长期旅程

目前的OpenStack有40多个组件，无论是决定自己动手还是选择一家合格的服务商，后期的具体实施和部署都需要小心规划，认真实施，否则等来的很可能是失败的消息。

实际上，鉴于OpenStack的复杂度，戴鲲和张家驹都认为首先要认真选择服务商。在选择厂商时，这个厂商的产品和解决方案能力值得重点考察。比如，厂商究竟在OpenStack社区里面贡献度怎么样、它在业界的领导力和影响力如何。其次，要判断OpenStack的各个组件成熟度、能力和企业需求是否吻合，能否帮助企业解决真正痛点。第三，OpenStack有很多版本，组件很多，要选好合适的版本和所需要的组件，不要贪新求全。第四，企业自身也不能认为只要服务商帮我安装好就可以了。一定要去用好这样的一个产品，要去理解它里面不同组件的能力。

除了上面的建议，赵鹏补充说，在实施时候最好参与的人越多越好，他们可以从不同的角度给我们提出问题和建议。第二，要给自己留出一定的时间，不要太匆忙还没有部署好就上线运行，可能会带来非常大的隐患。

值得一提的是，在访谈中，几位专家不约而同地强调不要把OpenStack项目仅仅当成一个项目，项目完成实施才是迈出了第一步，后面还有很多运维和优化的工作。实际上，从过去OpenStack的成功或者失败项目中，这一点都得到证实。对于像OpenStack这样复杂的项目，一定要有长期的准备。正如几位专家在访谈中所说，在这个过程中，我们一方面要集合企业现有资源，分步骤不断实施和优化，同时从文化上予以保证。惟其如此，才能确保项目成功。而一旦成功，也就意味着企业的技术水平和创新能力有了很大提升，这将为提升企业竞争力，创造更大的业务价值奠定一个非常好的业务基础，也才能真正绽放IT的价值。