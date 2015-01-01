探秘IBM Design Thinking工作坊——IBM Garage教你如何像设计师一样思考

从今年年初，IBM车库创新( Garage)团队开始针对企业用户，在全国各地举办设计思维（Design Thinking）体验营活动，由IBM开发人员、产品经理、设计人员以及行业专家作为导师，与用户一起摸索出一条能够帮助企业更好地实现数字化转型的路径。

你可以不是设计师，但一定要学会像设计师一样思考和解决问题。

设计师的特质是需要具有超乎常人的创新能力，而企业要在这个快节奏的时代活得更好，需要的也正是创新。于是，两年前设计思维（Design thinking）开始在全球风靡，许多企业争相将其作为内部创新的主流方法论。借着这阵风， IBM也在世界各地大量开设以设计思维为主导的工作室，不仅推动自身内部从工程师文化到设计师文化转型，同时也赋予客户这样的能力。

让客户成为参与者和创造者

为此，除了在全球陆续落地工作室，从今年年初，IBM车库创新( Garage)团队也开始针对企业用户，在全国各地举办设计思维（Design Thinking）体验营活动，由IBM开发人员、产品经理、设计人员以及行业专家作为导师，邀请企业用户参与，从他们的角度出发，分析企业内部的业务痛点和需求，最终一起摸索出一条能够帮助企业更好地实现数字化转型的路径。

“设计思维的核心理念是Human-Centered Design（以人为中心的设计），而这也是IBM一直以来最看重的，在我们公司内部平时也会定期组织Design Thinking的活动，具体的项目部门、市场部门等等通过思想碰撞，把工作变得更加有趣，最终的宗旨都是为了能够抓住客户的一手需求信息，给提供更好的服务和产品。”

IBM大中华区市场营销总经理张坤对记者说，“目前IBM已经在全国各地做了十几场这样的体验营活动，覆盖了不同的业务线，我们希望通过这样的活动可以把以客户为中心的理念真正落实到具体实践中。”

事实证明，这样的活动形式相较于传统单向的“产品宣讲”，的确更受于客户的青睐，对于客户本身的启发和价值也比原来大得多。日前，记者就在北京“探秘”了一场“区块链与物联网”专场的设计思维体验营活动。

在活动中，通过分组讨论，以参与客户的案例为出发点，每组导师利用 IBM Bluemix 业务的创新方法论，融合设计思维，引导组员一起进行头脑风暴，梳理业务逻辑，最终找出问题的解决方案并分享。

“整个过程中，客户变成了参与者和创造者，因此也使得企业的业务需求和技术能力的结合变得更加无缝，双方的交流变得更高效、更准确。对于客户而言，在其中的收获也是非常大的。”张坤表示。

IoT和区块链如何与企业业务应用结合

虽然体验营的重头戏是分组讨论，但为了便于用户在讨论过程中更好地将主题与案例融合，来自IBM车库创新团队的IBM Bluemix Garage架构师胡香冬及IBM全球云计算顾问任力欣在活动一开始先向用户分别介绍了IBM IoT和区块链的具体应用和案例。

IBM Bluemix Garage架构师 胡香冬

胡香冬表示，认知分析能力、云计算能力、物联网、传感器等技术的快速发展给企业的业务带来了很大的影响和改变，同时也带来了非常多的可能性。无论是制造、物流、金融还是其它行业，都可以通过与技术的结合，去提升企业的运营效率、降低成本、提高自动化的程度，同时为自己的客户提供全新的体验。

具体到物联网，她认为包括两个方面，一是可联网的设备端，二是可连接的平台。“在这个过程中，IBM的Watson IoT平台就可以发挥很大的价值，通过与设备的互联产生数据，并且对设备数据进行管理。在这基础上，企业可以开发很多的应用，针对不同行业的应用场景，还可以发现和创造出新的业务模式。”

IBM全球云计算顾问 任力欣

当然，所有数据分析的运行都需要以计算平台作为支撑，而IBM Bluemix作为一个集IaaS、PaaS及开发者服务所需的创建、运行和管理云应用于一身的集成平台，已经为许多企业提供了非常大的支撑力。

作为一个覆盖了全球超过30亿消费者的支付服务平台，Visa正借助于IBM Bluemix平台和IBM Watson的认知服务为消费者提供最新的安全支付技术，通过唯一的数字标识符，替代支付银行卡上的敏感付款信息，从而确保消费者无论是使用手表、戒指、家电还是汽车等物联网设备进行付款时，都可以进行安全支付。

那么，区块链技术如何与物联网结合呢？一方面，区块链的核心是数据，需要进行数据的同步、联网、分析，在去中心化的架构里稳定运行，这与物联网的架构是非常契合的；另一方面，区块链需要以智能合约作为基础，而在物联网产品中，设备要在没有人为干扰的前提下进行交易，也需要通过智能合约的技术规范来实现。

在区块链方面，IBM近两年来也投入了非常大的精力，HyperLeger是其中最大的一个项目，它就像一个由全社会来共同维护的超级账本，没有中心机构拥揽权力，用户的每一笔交易都在全网公开，信用由全社会共同见证。“从去年开始，IBM把HyperLeger项目的相关代码开放给了开源社区，基于云计算等底层技术，结合企业的实际应用场景，IBM就可以为客户打造真正的商业化区块链解决方案。” 任力欣介绍。

赋予客户一种创新的思维

经过对物联网和区块链技术的进一步了解，活动现场来自制造、医疗、金融、物流等不同行业的客户及合作伙伴划分成了不同的小组，针对不同话题，每个小组的案例落脚点也各有不同，有关于如何创建一个安全的共享数据和共享模型的信用集市的，有如何利用区块链技术实现精准扶贫和溯源的，有如何利用数据的比对和分析推动疫苗产业的研究和生产的，有如何利用区块链技术重新梳理铁路行业物资采购流程的，还有把疫苗接种、运输、制药等整个链条的场景贯穿起来的。总之是花样百出。

在整个过程中，导师与组员一起就业务问题进行分解，明确每个业务场景的真正需求，所有组员进行头脑风暴，尽可能多地去想解决方案，最后再简化为一个具体的方法，用最短的时间和成本做出业务线原型并展示分享。

“通过今天一天的与大家的交流和碰撞，我最大的收获就是学会了如何通过Design thinking的方法，在短时间内达成一个项目目标。Design thinking的特点是用可迭代、高度交互的方式，找出最合适的路线图，并总结出解决问题的最佳方法。”现场的一位嘉宾在分享时表示。

通过定义远景，回归立场的做法，用户得以重新审视自己的业务，并模拟出未来的发展方向。当然，所有的业务最终都要立足于技术的支撑，针对于不同的案例场景，IBM车库创新( Garage)专家还在活动的最后演示了如何借助 IBM Bluemix云平台和相关解决方案发挥IOT及区块链的价值，最终推动企业的业务创新。

据张坤介绍，由于时间限制，体验营活动只是Design thinking的精简版，这样的方法论不但可以用于产品和服务设计，还可以用于流程设计、商业模式设计，甚至延伸至企业管理、营销策略等等方面是，每一个想要突破自我、做出颠覆性创新的个体和组织都需要掌握的一套方法、工具和理念。

除了这样的体验营活动，IBM 车库创新( Garage)团队还在全球各地通过CIO培训、技术培训、转型培训、业务创新培训、云创新等形式，为客户提供创新思维，帮助客户深入了解自己业务痛点、构建用户体验原型、进行MVP实施验证、创造递增价值。

“每次做完活动我们大家也会坐在一起总结，是否还有可调整和优化的地方。比方是不是有一些环节可以适当加长，有一些环节时间还可以控制得更好，以保证有更多时间讨论及分享。通过这样的内部总结，我们还将会不断优化活动形式和细节，为全国的客户提供更有价值的服务，让大家在有限的时间里能够得到最大的收获。” 张坤表示。



