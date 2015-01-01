IBM斥资2.4亿美元联合麻省理工打造AI实验室

今天IBM和麻省理工学院宣布，双方正在组建一个新的联合研究实验室，旨在推动人工智能的进一步发展。

至顶网软件频道消息：今天IBM和麻省理工学院宣布，双方正在组建一个新的联合研究实验室，旨在推动人工智能的进一步发展。

IBM表示，未来10年将投资2.4亿美元建设新的实验室，重点关注人工智能研究的4个“核心”：

- AI算法：为AI提供强大支撑的高级算法

- AI物理学：处理非常强大的AI所需要的硬件和材料

- AI在行业中的应用：展示如何将AI用于改善业务流程的案例

- 通过AI推动共同繁荣：使用AI涉及的伦理道德以及用于促进社会福利的方式

IBM认知解决方案及研究高级副总裁John Kelly III表示：“今天的AI系统将需要创新来应对越来越复杂的现实问题，以改善我们的工作和生活。”

麻省理工学院校长L. Rafael Reif表示：“真正的突破，往往是新型研究团队激发全新思维的结果。麻省理工学院和IBM致力于这一新的项目，将给这个具有巨大潜力的领域注入强大的实力，从而推动知识发展并解决重大挑战。”

IBM并不是第一个投资AI学术项目的主流科技公司。例如Alphabet公司在11月份就位蒙特利尔学习算法学院提供了340万美元的研究资助，Alphabet公司的DeepMind团队成员曾经在伦敦大学教授机器学习的硕士课程。中国网络巨头百度公司与斯坦福大学合作，开展了一系列AI项目。

尽管IBM与麻省理工学院的合作并不是行业第一次，但是IBM表示，新设立的联合研究实验室是“迄今为止最大的、大学与行业围绕AI进行的长期合作之一”，这个项目涉及100多名科学家、教授和学生。IBM还表示，该实验室将通过发布研究成果为打造更好的AI研究社区做出贡献，以及为开源AI项目做出贡献。

人工智能是IBM长期计划的基石，是IBM“战略要素”的一部分——此外还有云、分析和移动等新兴技术。