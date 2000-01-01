SAP的“AI-style”想用SAP S/4 HANA 、SAP Cloud 、SAP Leonardo三个点来开启

这年头“混”科技圈的，张口不能来几句“AI-style”都不好意思跟人聊天，做技术得贴上人工智能的标签，做业务得跟人工智能沾上边。活动上不聊点人工智能的事，就好像做好了菜不加盐，总而言之就是不够完美。因此，SAP中国峰会自然也避不开人工智能这一话题。

这年头“混”科技圈的，张口不能来几句“AI-style”都不好意思跟人聊天，做技术得贴上人工智能的标签，做业务得跟人工智能沾上边。活动上不聊点人工智能的事，就好像做好了菜不加盐，总而言之就是不够完美。

因此，作为SAP每年在中国最高规格的客户盛会，刚刚落幕的SAP中国峰会自然也避不开人工智能这一话题。这次峰会以“智周万物，云筹帷幄”为主题，围绕机器学习等人工智能最新技术如何推进企业的数字化创新展开。

在活动环节上今年的峰会也经过了精心的设计和安排，不仅请到了德国前总理格哈德.施罗德先生前来坐镇，还邀请了NBA明星“真理”保罗.皮尔斯，和中国乒乓球“初代目”邓亚萍畅谈领导力和体育精神给企业数字化转型的启示。

要支持全球76%交易的进行，SAP的转型也势在必行

“现在，在全球79%的巧克力公司，80%的体育娱乐公司以及77%的啤酒公司，他们的生产线都是由SAP系统支撑的。换而言之，目前全球76%的交易量都是通过SAP的系统完成。”SAP全球执行副总裁、SAP大中华区总裁纪秉盟（Mark Gibbs）在峰会上这样开场。

SAP全球执行副总裁、SAP大中华区总裁 纪秉盟

然而，市场的变化无常正在让包括这些行业在内的企业们经历着转型的阵痛。据统计，在过去的10年中，全球17%的企业失去了原本的领导地位，近90%的财富500强企业在过去的16年中已经被取代。从全球范围看，平均每一家企业的“寿命”从原来的60年减到了18年。

市场快速洗牌，企业需要更快地调整、不断地创新，才能让自己在市场中获得一席之地。

而要带动全球76%并且还将与日俱增的交易业务的提速和创新，SAP必须把自己变成一个“大齿轮”，并在内部形成持续不断的源动力。也正是因为如此，SAP在支持企业数字化战略的同时，自己本身也在转型的路上不断探索。

SAP执行董事会成员、SAP全球业务总裁 傅美黛

“这样的转型涉及到了方方面面，包括我们自己的开发部门、研发部门、咨询部门等等。其中，技术的基础架构仍是我们创新的基础，它让我们的产品组合不断优化，深化云应用，让我们的技术和服务也不断实现创新。客户对于数字化转型的需求非常迫切，而我们也是。”SAP执行董事会成员、SAP全球业务总裁傅美黛（Adaire Fox-Martin）在演讲中表示。

接下来的三个发力点：SAP S/4 HANA 、SAP Cloud 、SAP Leonardo

据她在会上介绍，接下来SAP将聚焦SAP S/4 HANA 、SAP Cloud 、SAP Leonardo三大领域，赋予企业数字化创新能力。

其中，SAP S/4 HANA是以SAP HANA为基础的商业套件，作为SAP旗舰产品R/3的替代者，更好地融入了SAP在金融、制造、物流、能源等方面的行业经验。SAP将它称为企业的“数字核心”，借助它的平台能力，让企业能够更好地管理自己的业务。以生产制造环节为例，借助于SAP S/4HANA，企业能够利用平台中的机器学习技术和算法，并通过与物联网设备的互联，获取有关市场和客户需求的最新信息，提高运营可视性，更好地协调生产计划、制造流程和资源。

再进一步，SAP要把自己打造成一个由SAP HANA推动的云公司。2014年开始，SAP逐步向云业务加快转型，并为此收购了不少云服务公司，如CRM云Hybris、采购云Ariba、HR云SuccessFactors等等。而为了更好的进入中国市场，今年年初SAP还在中国正式启用了数据中心，向中国客户提供四款基于云的解决方案。当然，SAP在中国市场并不想单枪匹马靠一己之力，据了解，SAP已经与阿里云、华为等在云服务领域进行合作，为中国客户提供更“接地气”的服务。

SAP Leonardo是今年峰会上的一大亮点，也是SAP发力人工智能领域的一个非常重要的标签。该数字化创新系统今年5月刚刚在全球推出，而这也是它在中国第一次“露脸”。纪秉盟介绍，通过将物联网、机器学习、商务分析、区块链和大数据分析等无缝整合在SAP云平台中，SAP Leonardo可以帮助企业快速将创新成果融入自身的业务体系，实现各个前沿技术在云端的优势协同，在数字化转型中实现既定的商业价值。

实现人、事物和企业的智能互联

对此，SAP物联网与数字化供应链总裁芮谭雅（Tanja Rueckert）在演讲中深入解析了SAP Leonardo及其中的物联网应用解决方案和发展策略，如何帮助企业实现人、事物和企业的智能互联。她认为，企业在数字化转型过程中要注重三点，一是要重新塑造和构建业务的流程，二是注重数据的分享和市场的洞察，不要考虑孤岛式的项目，三是要改变企业的思维方式和商业模式，让自己变得更加开放。

SAP物联网与数字化供应链总裁 芮谭雅

“SAP Leonardo能够让企业快速启动无差错、集成化的业务流程，将企业管理、资产管理、服务协议等方方面面通过云服务连接在一起。目前，在全球已经有很多企业在他们的数字化转型过程中受益于SAP的能力，在中国也有很多的案例，比如海澜之家、物美、南方新能源电池等等。”芮谭雅介绍，“基于SAP Leonardo平台的生产解决方案，能够进一步提升企业的运营和生产效率，提升生产线的自动化程度。我们一直在考虑生产环节中有哪些可以由人来做决策，有哪些由机器来做决策，有哪些可以协同进行。”

以TECO为例，通过使用SAP的制造执行与工业物联网去优化制造流程，使得TECO的生产执行按时交付率提高到了93%，同时，SAP的全球追踪与追溯系统、仓储管理系统及运输管理系统，也使得其库存周转周期从超过20天减少到了2天，库存周转效率提高了10倍。

此外，芮谭雅还在现场演示了SAP全球追踪与追溯系统跨行业解决方案，如何把人、物、企业结合在一起，在食品安全领域实现供应链网络的透明和智能，使用该追踪系统，使用者不仅可以看到订单的详细信息，甚至可以追踪到端到端的业务流程，并且可以查看运输过程中的各种环境指标，以此来保证各个食品在各个供应链环节的安全性。

签署4大战略合作协议

除此之外，SAP还在此次峰会上与多家企业签署了战略合作协议，包括苏宁云商集团、中集集团、青岛利群百货集团、康美药业等。

SAP与苏宁云商签署战略合作协议

SAP与中集集团签署战略合作协议

事实上，这并不是苏宁第一次与SAP进行合作，早在十年前，为了解决分散经营、分散管理等问题，聚焦于苏宁零售业务信息化系统的升级，双方就开始了第一次合作，通过SAP的零售业解决方案，帮助苏宁实现了内部组织结构的再造，以及系统和流程的梳理。而在十年后的今天，双方将从智慧零售、体育、金融三个方面展开深入的合作。

“苏宁在发展生态经济，苏宁易购就是一个大的平台，我们不仅服务于上游的商户、企业、供应商和下游的消费者，同时也在面向全国的社区、农村、众多的网点打造零售的云平。基于SAP云、SAP Leonardo打造的云零售平台的应用，对于我们双方都有非常大的价值。”苏宁副董事长孙为民在签约仪式上说道。

彩蛋：三大数字化体验区玩转AI

今年的峰会吸引了2000多位参会者前来，除了大会现场几度爆棚，穿梭在展区也是人潮涌动、摩肩接踵，其中非常抢眼的是三大数字化体验区：