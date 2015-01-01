当GE子公司遇上Nvidia 双方在工业领域会擦出怎样的火花？

如今，不同领域的企业都开始意识到人工智能即将带来的影响。然而，只有少数公司已经制订了周全的策略来应对业务即将发生的变化，大多数人都还不清楚何时以及如何实施人工智能？也不知道与谁合作来实现人工智能。

至顶网软件频道消息： 如今，不同领域的企业都开始意识到人工智能即将带来的影响。然而，只有少数公司已经制订了周全的策略来应对业务即将发生的变化，大多数人都还不清楚何时以及如何实施人工智能？也不知道与谁合作来实现人工智能。

作为GE的子公司，Avitas Systems正在与Nvidia采取措施，使工业领域运用人工智能更加清晰化。近日，两家公司宣布将合作致力于在针对石油、天然气和运输行业的检测服务中运用人工智能。

Nvidia在最近的博客中表示："派人去检查石油炼厂的火炬堆、在数百摄氏度的环境中工作以及做高风险的垂直爬升……其实你并不需要这么做。"

来源：Avitas Systems

AI在何处以及如何使用

事实上，无人机和爬行机器人都可以做这些工作。但是AI到底适用于工业领域这种检测流程的什么环节以及如何运用呢？

我们询问了Avitas Systems公司创始人、企业和业务开发负责人Alex Tepper，他表示："AI可以运用于很多不同的地方。"

• 首先，AI可以为无人机收集图像和视频中的数据开发"最佳飞行模式"。

• 此外，AI可以创建"资产"，例如传输塔、管道或者炼油厂的3D模型。然后将"兴趣点"堆叠在这些3D模型之上，让无人机和机器人能够发现异常状况例如裂缝或者腐蚀，从而自动执行缺陷检测过程。

Tepper表示，AI还可以帮助"融合"各种不同的传感器数据，开发的算法可辅助风险分析，预测何时进行下一次检测。

当然，有很多公司已经开始利用无人机和机器人来远程检查工业基础设施。AI还可以为无人机绘制优化的"可重复的"路径。

这里的关键词是"可重复的"。Tepper举例说，一台无人机路径的可重复性，可以为深度学习带来学习的机会。最终，AI的好处是"基于风险的数据收集"以及"为风险分析开发主算法"。

合作分工

谈到Nvidia和Avitas Systems之间的合作，两家公司将主要做什么？怎么做？

Avitas Systems的任务是提供主题专家和AI数据科学家。Nvidia提供DGX-1和DGX Station系统用于AI训练，涉及自动化缺陷识别。

"我们提供工具AI开发框架和CUDA平台帮助发挥Avitas数据科学家的技能，"Nvidia DGX Systems总经理Jim MchHugh表示。

Tepper补充说："当我们得到了无人机收集来的大量高清图片，我们需要有个地方来保存和处理数据，运行模型和算法。因此，我们需要大量的计算能力，"这正是Nvidia提供的。

AI给检测服务行业带来的好处是显而易见的。AI可以带来比传统基于时间的检测方法更加精确、基于数据的风险分析，前者成本极高，并且可能会错过一些关键缺陷。

AI缺失的一环？

但是如今的AI有哪些局限？据Tepper称，现在仍然缺失的是AI对自身边缘设备上进行计算的能力。

他说，"目标是能够在边缘设备上运行AI算法，例如在无人机内部。然后，这个无人机就可以在飞行过程中改变飞行行为。"

Avitas Systems现在已经在使用Nvidia DGX-1在其数据中心内训练AI。此外，Avitas Systems还将AI推向现场环境，使用车载的Nvidia DGX Station。"当时我们希望更进一步推向边缘设备，"Tepper强调说。显然，这个行业还没有发展到这一步。

毫无疑问，Avitas Systems将打破AI和检测服务的界限。Nvidia公司的McHugh证实说，"Avitas Systems开创了新的领域，首次将Nvidia DXG Station带入桌面端和现场环境。"

正如McHugh解释说的，是Avitas Systems的Tepper先接触Nvidia，询问DGX Station（针对办公使用）是否耐用、用于现场环境。

这种现场环境可能是110摄氏度高温或者在冰冻的北欧海上。当然，DGX Station并不是直接放在沙漠中，而是被安置在一辆面包车上，但仍然面对着比办公室更为苛刻的条件制约。

来源：Nvidia

在现场环境中使用DGX Station是非常重要的，因为"有时候要检测的工业场所是远离人类文明的地方，"Nvidia表示。要求检测的设施往往没有强大的网络基础设施。"从野外无人机和机器人那里返回的数据量通常太大，无法反馈到数据中心进行深度学习处理。"

Avitas Systems在AI Workbench解决方案中保存深度学习模型，该解决方案可以实时处理检测数据，训练模型以适应新的用途。Tepper表示，该计划将会扩展Avitas Systems的AI Workbench的能力，使用带有Volta的新型Nvidia DGX Station。

当被问及如今工业企业领域如何拥抱AI的时候，Tepper表示："这些企业普遍对此很兴奋，"特别是迫于成本压力。

随着开始使用无人机，他们可以更安全、更低成本进行检测。更重要的是，可重复的分析让Avitas知道到底什么时候需要检测、启动维护措施的最佳时机是什么时候。

据Avitas Systems称，工业检测是年规模在400亿的业务。"一些企业每年在检测上可能要花费高达1亿美元的成本，是维护成本的5倍。"Tepper认为，他的公司可以将检测成本降低达25%。

Avitas Systems是GE Venture孵化器创建的新业务项目，为GE全资所有，是一家100% GE所有的子公司。不过，Avitas Systems拒绝透露目前正在合作的客户名称或者数量。