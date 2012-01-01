抢占“C位”只是手段，百度云要争的其实是“A位”

在去年的百度云智峰会上，百度云率先提出了ABC理念。其实，这三个“站位”这两年来几乎所有科技公司都想抢占，或者至少分一杯羹。所以，百度想在这里面赢得足够的话语权，必然就要制定更具差异性的服务策略。

在去年的百度云智峰会上，百度云率先提出了ABC（AI、Big Data、Cloud Computing）理念，并认为三者的融合正在成为行业主流。

其实，这三个“站位”这两年来几乎所有科技公司都想抢占，或者至少分一杯羹。从互联网出身的BAT，到IBM、微软等这些IT界的“老司机”们，都是如此。所以，百度想在这里面赢得足够的话语权，必然就要制定更具差异性的服务策略。

在昨天刚刚结束的2017百度云智峰会（ABC SUMMIT）上，张亚勤披露，今年百度云客户数是去年的11倍、同比增长10倍，流量是去年的8倍，收入是去年的4倍。 可以说，一年来，百度云ABC差异化的战略已经获得了许多行业客户的认可。

百度总裁 张亚勤

ABC的融合才是百度云的核心竞争力

以搜索业务起家，百度其实天生就是云计算公司，搜索业务需要的计算量、存储、网络、SLA、延时、分布式、弹性、大数据等都在云上完成的，而这些技术最终形成了百度云的IaaS服务。但是，说实话从曝光度和认可度来看，百度云在云计算市场并不如腾讯和阿里做得“高调”，甚至都没有出现权威分析机构针对公有云市场的“魔力象限”中。所以，在眼下IaaS市场基本格局已定的情况下，百度也不会傻到只抢“C位“，去跟别人”死磕”。

那么，“B位”是否能成为主战场呢？虽说百度身上流淌着互联网的血，但是就数据而言，也不算占据了绝对优势。尤其是在数据与个人的关联性上没有进行深入挖掘，不如另外两家精准度高。

所以，在此前的百度 AI 开发者大会上，百度集团总裁兼首席运营官陆奇才会喊出“ All in AI” 的口号。百度自己也非常清楚，ABC的融合才是百度云的核心竞争力，其实最终指向的是“A位”。

“百度云想要做的是以最全面的A，最开放的B，最先进的C，打造最智能的云，三位一体唤醒万物、赋能行业。相比于传统云服务帮助企业节省成本、提高效率，百度ABC智能云还可以带来业务的创新和改变，激发新的业务模式，节效增收。”百度副总裁、百度云总经理尹世明在会上表示。

百度副总裁、百度云总经理 尹世明

基于ABC战略的四大核心产品

基于此，百度云在峰会上推出了这几大核心产品：XPU（云计算加速芯片）、FPGA/GPU云服务器、ABC－STACK（技术栈）、ABC一体机等代表ABC技术融合的新产品和服务框架。

XPU（云计算加速芯片）：XPU是基于FPGA的云计算加速芯片，采用百度设计的新一代AI处理架构，拥有专用计算单元和数百个处理器，具备GPU的通用性和FPGA的高效率，同时针对PaddlePaddle深度学习平台进行了优化。XPU将大大增强AI、数据分析、云计算和无人驾驶等领域的计算能力。

FPGA/GPU云服务器：作为国内最早部署GPU／FPGA集群的互联网公司，早在2011年，百度就开始将GPU和FPGA应用于搜索、语音、图像等核心业务。此次百度云正式推出FPGA/GPU 云服务器，将百度积累的技术能力开放出来，满足企业和开发者在AI时代的异构计算需求，助力人工智能和大数据的应用发展。

ABC－STACK（技术栈）：百度云全新推出的云服务框，可以面向全阶段用户提供完整的ABC解决方案，具备全面的智能服务、易用的端到端平台、开放的框架和加速服务、高性能基础设施。

在智能服务方面，ABC-STACK除了提供自然语言处理、语音技术、图像技术、视频技术、知识图谱等技术能力外，还可以提供从采集到标注、再到分析的全套数据服务，甚至能够针对用户特殊需求，提供个性化的行业解决方案。

在端到端平台方面，ABC-STACK不仅提供大数据平台，还提供深度学习平台，涵盖数据预处理、模型开发、训练及预测等技术能力。

在框架和加速服务方面，ABC-STACK全面支持时下主流的AI框架，如PaddlePaddle、TensorFlow、Caffe等深度学习框架。

在基础设施方面，ABC-STACK可以提供分布式集群和异构计算系统。

通过ABC-STACK，百度云将全面开放60项AI平台能力，9个开源开放的大数据服务能力，以及10种计算实例、6类网络组件、3级对象存储等强大的基础云服务能力。

ABC一体机：ABC一体机是在ABC-STACK混合／私有环境下部署的，由百度云和浪潮联合研发，以软硬一体的形式，将百度云ABC能力固化，从而满足各行业的多元化场景需求。同时，ABC一体机内置百度AI应用能力及模型，提供全方位、零门槛服务体验，有助于推动国内人工智能的快速普及。

发布ABC Inspire技术标识意在赋能行业变革

度曾在各种场合谈到过自己最擅长的事情与最迫切想做的事情，一是AI技术，二是如何让这项技术最快变现。在这个过程中，云计算所担负的重任是如何让AI技术快速变现，通过百度云落地到各行各业。

而为了更进一步赋予各行各业创新变革的能力，百度云还在峰会上发布了ABC Inspire技术标识，基于百度云在智能平台、智慧互联、智能终端等具备全面的产品及能力部署，融合ABC三位一体优势，赋能各行各业，推动工业、金融、媒体、家居、医疗等行业实现智能化转型升级。

ABC Inspire，首先赋能支持百度内部的产品和平台，包括DuerOS、Apollo 平台也是基于百度云。百度ABC云实现对DuerOS三层系统结构的赋能，打造目前最优秀的中文对话式人工智能系统；ABC赋能Apollo的整体设计框架，9月20日ABC Inspire将助力Apollo 1.5 升级发布。

作为百度云ABC Inspire工业、媒体和金融行业的代表，首钢、宝钢、上海电气、银联商务、华数传媒等知名企业，还在峰会上展示了百度物联网、语音和图像等技术在实际业务中的落地应用：

银联商务总裁李晓峰在峰会上透露，即将与百度云在武汉共同建设国内首家金融级的金融云服务平台，同时共建最新的人脸支付系统，用于不同的封闭场所和开放式场所，希望在未来真的能够实现线上线下处处都可以“刷脸买单”；

浙江传媒龙头华数传媒展示了百度云ABC合作提供的语音助手、智能视频推荐、内容审核服务，如何让华数传媒可以轻松“听懂”观众的语音指令，准确“猜中”用户所想，高效“拒绝”有害内容；

宝钢技术作为百度云工业领域的代表客户来到峰会现场，联手百度云智能物联网打造的智能钢包应用，让钢厂生产更经济高效、节能降耗、也更安全，直接经济效益超百亿；

此外，通过ABC技术与工业运转的融合，百度云正在帮助上海电气风云系统在设备维保方面得到提效。其建立的云端实时数据库和设备故障预测模型，可远程解决80%以上的故障，并提前对机器故障作出精准预测，准确率高达85%以上。

抢“A位”百度要做的不仅仅只是技术

当然，技术的发布、行业的应用都只是其中一方面。如今已经有不少企业都在谈ABC思路，百度云要做的其实还有更多。

“人工智能最重要的是什么？还是人。所以我们还推出了 ‘AI Star计划’，支持一站式的AI应用开发，让开发者们可以很快的进行应用开发。更重要的是，我们还通过百度云智学院和百度技术学院为合作伙伴提供培训服务。我们希望借助“AI Star 计划，培养出十万名AI开发者，孵化出一万个中小企业。”张亚勤说道。