用科技重塑未来 财税智能化领军企业云帐房完成B轮融资

日前，专注于“财税机器人”开发服务的南京云帐房网络科技有限公司宣布完成一亿元B轮融资，资金将主要用于进一步加强人工智能和机器学习方向的技术研究，加快智能化服务体系的建设和加速市场开拓。

日前，专注于“财税机器人”开发服务的南京云帐房网络科技有限公司宣布完成一亿元B轮融资。本轮融资由高瓴智成基金领投，募集的资金将主要用于进一步加强人工智能和机器学习方向的技术研究，加快智能化服务体系的建设和加速市场开拓。

成立于2015年3月的云帐房，被业界誉为是中国的“财税机器人的缔造者”。公司以“用科技重塑财税未来”为使命，深入了解客户，共同研究财税行业核心痛点，成功打造了国内目前唯一能够真正实现集“自动获取票据、自动财务核算、全税种自动批量一键报税”等功能于一身的SaaS产品和解决方案，为大量中小企业及代财税服务机构简化了工作流程，降低了运营成本。

作为本轮领投者，投资方高瓴智成基金表示：“云帐房的领先专业技术和商业模式代表了国内外财税服务一体化、智能化的未来发展方向，与高瓴对行业的研究和判断不谋而合。我们看好云帐房的迅速成长，将全力支持公司的管理团队对人工智能技术的开发和应用继续加大投入，加强市场建设，服务更多客户。”

云帐房坚持以创新技术为导向，差异化定位，强调产品与服务的质量和与客户的协同发展。公司将主要资源用于支持技术开发和产品迭代升级，充分响应和预测客户需求，为客户提供优质高效的财税一体化解决方案，利用人工智能技术，促进行业从电算化向自动化和智能化转型升级。

云帐房创始人兼CEO薛兴华表示，云帐房“财税一体化、自动化”产品，不仅能帮助财税服务机构提升服务效率和服务质量，利用财税数据帮助企业健康发展，同时也通过技术的手段为政府财税部门提供了优质的数据，并协助税务部门逐步树立了企业财税信用意识。

经过两年多的稳健发展，云帐房在财税行业已逐步建立了技术和品牌优势，并将市场扩大至北京、江苏、上海、浙江、深圳、广东、山东、四川、河南、黑龙江等十个省市，为超过一千家财税服务机构、近30万家企业账套提供财税一体化、自动化服务。公司还将继续加大对产品优化的投入，为更多企业提供更好的服务。