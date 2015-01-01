“骨灰级创业者”的价值再造 云帐房B轮融资继续行业深挖 

南京云帐房网络科技有限公司是与传统的代账公司合作，以“用科技重塑财税未来”为使命，专注于“财税机器人”开发服务，其核心产品——SaaS产品和解决方案能有效为中小企业及代财税服务机构简化工作流程，降低运营成本。
创业者只能是年轻人？云帐房的创始人兼CEO薛兴华用实际行动“打脸”这个观点。在财税领域，有着20年行业经验的薛兴华不无幽默的自称自己是“骨灰级创业者”，这里面，除了他想表达的因为自己是60后创业者的意思外，还有就是在财税这件事儿上，他是绝对专一的。
云帐房是薛兴华第三次创业的项目，他至今的从业经历包括三次创业都是专一在财税这一件事上。在薛兴华看来，财税服务公司痛点非常多，“我从2012年开始跟踪这个行业，虽然行业有技术难度，但却给外界很Low的感觉，原因就是因为效率低下。”他补充：“二十多年来我都在财税一体化领域。这也让我的年龄和经验成为最强的优势。”
云帐房创始人兼CEO 薛兴华
成立于2015年3月的南京云帐房网络科技有限公司起点非常明确，就是与传统的代账公司合作，以“用科技重塑财税未来”为使命，专注于“财税机器人”开发服务，其核心产品——SaaS产品和解决方案集自动获取票据、自动财务核算、全税种自动批量一键报税等功能于一身，能有效为中小企业及代财税服务机构简化工作流程，降低运营成本。
“云帐房”的主旨就是使企业的财务人员、代理记账公司的从业人员从基础的记账、报税业务中解放出来，使他们有更多的时间和精力，利用财务数据为企业规划未来。具体来说，云帐房采用SAAS方式为代理记账公司提供自动化数据录入，记账，报税软件服务，它彻底改变了企业财税核算的工作方式，使单据采集、整理、凭证录入、税款计算、报税工作连贯起来，除费用单据采集还存在部分人工输入外，其他部分均可完全自动化处理，据悉，云帐房平台自动化程度能够达到95%，帮助代账机构提高4倍以上的效率。同时，针对财务外包的企业，云帐房充分利用了互联网的优势，改变了代账公司与所服务企业的沟通协同方式。薛兴华表示，云帐房“财税一体化、自动化”产品，不仅能帮助财税服务机构提升服务效率和服务质量，利用财税数据帮助企业健康发展，同时也通过技术的手段为政府财税部门提供了优质的数据，并协助税务部门逐步树立了企业财税信用意识。
“将现代互联网技术与古老的财税职业完美融合起来”是薛兴华希望做的，不过不止于此，未来云帐房不会仅限于财税领域，财税数据必然会实现销售、采购数据的打通。薛兴华认为，围绕着财税的记账、报税等基本业务一定会被AI所代替，而围绕AI、区块链等高新技术帮助建立财务的整个金融体系将成为全行业发展方向。
近日，云帐房宣布完成一亿元B轮融资，本轮融资由高瓴智成基金领投。薛兴华明确表示，募集的资金将主要用于进一步加强人工智能和机器学习方向的技术研究，加快智能化服务体系的建设和加速市场开拓。投资方高瓴智成基金肯定地表示：“云帐房的领先专业技术和商业模式代表了国内外财税服务一体化、智能化的未来发展方向，与高瓴对行业的研究和判断不谋而合。”
云帐房管理团队
云帐房坚持以创新技术为导向，差异化定位，强调产品与服务的质量和与客户的协同发展。据了解，经过两年多的稳健发展，云帐房在财税行业已逐步建立了技术和品牌优势，并将市场扩大至北京、上海、浙江、深圳等十个省市，为超过一千家财税服务机构、近30万家企业账套提供财税一体化、自动化服务。公司还将继续加大对产品优化的投入，将主要资源用于支持技术开发和产品迭代升级，充分响应和预测客户需求，为客户提供优质高效的财税一体化解决方案，利用人工智能技术，促进行业从电算化向自动化和智能化转型升级，为更多企业提供更好的服务。