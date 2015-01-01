“骨灰级创业者”的价值再造 云帐房B轮融资继续行业深挖 

南京云帐房网络科技有限公司是与传统的代账公司合作，以“用科技重塑财税未来”为使命，专注于“财税机器人”开发服务，其核心产品——SaaS产品和解决方案能有效为中小企业及代财税服务机构简化工作流程，降低运营成本。

创业者只能是年轻人？云帐房的创始人兼CEO薛兴华用实际行动“打脸”这个观点。 在财税领域，有着20年行业经验的 薛兴华不无幽默的自称自己是“骨灰级创业者”，这里面，除了他想表达的因为自己是60后创业者的意思外，还有就是在财税这件事儿上，他是绝对专一的。

云帐房是薛兴华第三次创业的项目，他至今的从业经历包括三次创业都是专一在财税这一件事上。 在薛兴华看来，财税服务公司痛点非常多，“我从2012年开始跟踪这个行业，虽然行业有技术难度，但却给外界很Low的感觉，原因就是因为效率低下。”他补充： “二十多年来我都在财税一体化领域。这也让我的年龄和经验成为最强的优势。”

云帐房创始人兼CEO 薛兴华

成立于2015年3月的南京云帐房网络科技有限公司 起点非常明确 ， 就是与传统的代账公司合作， 以“用科技重塑财税未来”为使命， 专注于“财税机器人”开发服务， 其核心产品—— SaaS产品和解决方案集自动获取票据、自动财务核算、全税种自动批量一键报税等功能于一身，能有效 为中小企业及代财税服务机构简化工作流程，降低运营成本。

近日，云帐房宣布完成一亿元B轮融资，本轮融资由高瓴智成基金领投。薛兴华明确表示，募集的资金将主要用于进一步加强人工智能和机器学习方向的技术研究，加快智能化服务体系的建设和加速市场开拓。 投资方高瓴智成基金肯定地表示：“云帐房的领先专业技术和商业模式代表了国内外财税服务一体化、智能化的未来发展方向，与高瓴对行业的研究和判断不谋而合。”

云帐房管理团队