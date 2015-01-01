阿里云MaxCompute香港开服 将引入更多人工智能服务

9月18日，阿里云宣布大数据计算服务MaxCompute在香港正式开服。通过MaxCompute强大的计算能力，阿里云将为香港市场提供更多的人工智能产品，助力当地企业智能化升级。

至顶网软件频道消息：9月18日，阿里云宣布大数据计算服务MaxCompute在香港正式开服。通过MaxCompute强大的计算能力，阿里云将为香港市场提供更多的人工智能产品，助力当地企业智能化升级。

据了解，MaxCompute向用户提供了完善的数据导入方案以及多种经典的分布式计算模型，能够更快速解决用户海量数据计算问题，有效降低企业成本、保障数据安全。

香港节点部署的为MaxCompute2.0版本。新版本依托全新的SQL 2.0计算引擎带来更高性能运算；支持非结构化数据处理，通过外表与外部数据源关联，提供自定义解析数据格式的编程接口，支持任意数据格式。此外，MaxCompute2.0支持更多的语言功能，为人工智能等热门领域提供海量数据计算支持。

“随着行业需求的不断增长，数据处理与分析依旧是云计算提供商的主要服务内容。”阿里云人工智能科学家闵万里博士表示，“结合我们已有的产品和服务，MaxCompute在香港开服，能够提升我们在当地的服务能力，为我们的客户提供全面的云解决方案，从而满足对安全和可扩展计算服务日益增长的需求。”

今年8月初，澳门政府引入阿里云的“ET城市大脑”构建智能城市；8月底，保利协鑫公布财报称，牵手阿里云“ET工业大脑”一年，营收同比增涨18.6%。此外，阿里云还有ET环境大脑、ET医疗大脑等多个人工智能产业项目。这些ET大脑背后，都需要MaxCompute强大的计算能力支持。此次MaxCompute在香港开服，将帮助香港引入更多人工智能技术，助力当地企业智能化升级。

公开信息显示，阿里云在美国西部、美国东部、迪拜、澳大利亚、德国、日本、华东、华北、华南等全球14个区域开放了31个可用区，为全球客户部署200多个飞天数据中心，通过底层统一的飞天操作系统，为客户提供全球独有的混合云体验。今年10月，法兰克福、悉尼的MaxCompute也将迎来开服。