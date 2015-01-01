微软公司AI方案帮助雷诺车队提升F1联赛成绩

微软公司在本周日发布消息，表示其人工智能技术正帮助目前成绩不佳的雷诺一级方程式车队提升赛事表现。

至顶网软件频道消息：微软公司在本周日发布消息，表示其人工智能技术正帮助目前成绩不佳的雷诺一级方程式车队提升赛事表现。

面对坎坷的市场营销状况，软件巨头决定与雷诺车队合作，以帮助落后梅赛德斯车队433分的雷诺奋起直追。

微软方面表示，雷诺车队在2017年一级方程式联赛中位列第七——为了提升成绩，后者正使用Azure Machine Learning、Stream Analytics乃至Dynamics 365等解决方案。

雷诺车队CIO Pierre d’Imbleval解释称，“人工智能将在赛事当中发挥重要作用。我们需要帮助以在比赛的每一圈中作出最佳决策。”

根据微软方面的说法，雷诺车队坦言目前的第七名属于“我们世界中的最低点”，其采用微软AI系统从赛车上的数千个传感器处收集输入数据，并在比赛当中、之后以及测试过程中分析车辆性能。

微软公司指出，其基本思路在于利用机器学习技术执行计算与分析任务，从而帮助雷诺车队的工程师们节约大量时间。

此外，Windows巨头还表示雷诺设计团队亦在利用其HoloLens增强现实平台对车辆及发动机设计进行研究与改进——在d’Imbleval看来，这不仅能够帮助F1车队自身取得成功，同时也将在未来几年内提升赛事观众的参与度水平。

他解释称，“大家可以想象，如果看台上的人们都戴有HoloLens设置并获取各类信息，例如驾驶员当前的比赛思路——打算积极超车还是稳守现有位置，结果会如何？”

“这对于观众们来说无疑是一种全新的体验。”

微软公司并没有提到雷诺车队如何利用其产品寻找新的赛车选手。