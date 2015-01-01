英特尔对人工智能公司的投资超过10亿美元

英特尔的首席执行官Brian Krzanich周一在专栏中表示，该公司已投资超过10亿美元，开展人工智能领域的业务。

至顶网软件频道消息：英特尔的首席执行官Brian Krzanich周一在专栏中表示，该公司已投资超过10亿美元，开展人工智能领域的业务。

这些投资是通过Intel Capital投资基金进行的，为包括Data Robot、Mighty AI和Lumiata在内的一些人工智能创业公司提供资金。

英特尔看到了人工智能的巨大潜力，并通过收购和企业重组重新定位以聚焦该技术。这家技术巨头已经收购了Altera、Nervana Systems和Movidius。英特尔还成立了由Nervana前任首席执行官Naveen Rao领导的专门人工智能小组以及一个进行高级研究和开发的人工智能实验室。

这里有更多来自Krzanich专栏文章的内容：

英特尔正在进行战略投资，涵盖技术、研发以及与企业、政府、学术界和社区团体的合作关系。我们执著于解锁人工智能的未来：开展神经元计算研究，探索新的架构和学习范例。

我相信英特尔将是首选的人工智能平台，提供无与伦比的可靠性、性能、安全性和集成度。 我们100％致力于创建优化产品的路径图图，以支持新兴的主流人工智能工作负载。

英特尔也在汽车领域投入巨资，其中包括在3月份斥资160亿美元收购Mobileye。这笔交易已于上个月完成，英特尔已经在使用Mobileye的计算机视觉、传感器融合、映射、机器学习和人工智能技术，在4级自动驾驶车辆组成的车队上进行开发工作。