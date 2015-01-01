IBM推出云数据迁移设备以对抗亚马逊的Snowball

为了赶上云计算业务主要竞争对手的步伐，IBM于星期一推出了一款竞争性的物理云大数据迁移服务，旨在提供和亚马逊的AWS、微软Azure和谷歌云平台类似的服务。

至顶网软件频道消息：

为了赶上云计算业务主要竞争对手的步伐，IBM于星期一推出了一款竞争性的物理云大数据迁移服务，旨在提供和亚马逊的AWS、微软Azure和谷歌云平台类似的服务。

IBM的Cloud Mass Data Migration（云海量数据迁移服务）允许客户用物理运输的方式将将其数TB的数据从内部的数据中心传输到IBM Bluemix云数据中心之一。这样做比通过网络传输数据量要快得多，通过网络传输这些数据可能需要几周的时间，具体需要的时间取决于可用带宽。

用物理运输的方式将数据传送到云端的想法最先由AWS提出，该公司在2015年10月推出了Snowball设备。微软公司快速跟进其Import/Export（导入/导出）服务，允许客户将存放在硬盘上的数据通过DHL、United Parcel Service、联邦快递或者美国邮政服务发送到云端。同时，谷歌公司最近推出了自己的、测试版的传输设备，其用途也相同。

IBM在一篇博客文章中表示，该公司的数据运输设备可以存储高达120TB的数据，每次运输租用的价格为395美元。

该服务的工作流程如下：客户提交“大容量数据迁移”请求，然后IBM发出一个存储设备。然后这个设备将被连接到客户的网络中，将数据上传并加密，然后将其发回IBM，然后IBM会将数据传输到其云对象存储平台上。一旦数据上传到这里之后，IBM就会清除设备存储，以确保数据不会被下一个客户偷走。

IBM正在将这项服务打造成一种快速而直接的方式，将数据移动到云中，“而不会中断日常操作。”该公司还表示，该服务可被用于释放内部存储，或创建数据存档或媒体存储库。IBM还指出，这项服务对于几乎无法连接互联网的远程用户，例如集装箱船、海上石油钻井平台和农村偏远的农场来说，是非常有用的。

和竞争对手相比，IBM的定价似乎更具竞争力。如果是使用AWS的话，定价是不明确，因为需要打电话给销售来评估客户的需求和相关成本。微软Azure每台设备每次运输收取80美元的固定费用，但客户必须根据返程的路程支付运费。谷歌的服务起价为100TB的设备300美元，更大的480TB设备的租用价格为1800美元。