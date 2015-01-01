Salesforce升级Einstein AI套件 启动5000万美元支持AI创业公司

自一年前推出了Einstein人工智能套件之后，Salesforce一直对该产品线定期增加新的功能。近日，Salesforce推出了到目前为止最重要的更新之一。

至顶网软件频道消息：

自一年前推出了Einstein人工智能套件之后，Salesforce一直对该产品线定期增加新的功能。近日，Salesforce推出了到目前为止最重要的更新之一。

这次更新的最大亮点就是Eintein Forecasting，这款新产品旨在帮助企业预测如何满足内部销售目标。Salesforce表示，该服务可用于分析客户记录，并将历史趋势（如季节性需求变化）等因素纳入预测中。然后为了提高准确性，会根据该用户以往预测相对最终结果是乐观还是悲观的情况来调整结果。

Eistein Forecating会在一个可视化的仪表板中显示最终预测，以便于查看。据Salesforce介绍，该服务让管理人员可以及早捕获交易通道中潜在的缺点，以便及时采取行动。

除了Eistein Forecasting之外，Salesforce还推出了两款工具，针对那些决定最终完成交易数量的销售人员。首先是Eitein Opportunity Scoring，它是对Salesforce Cloud中现有销售机会排名功能的一个补充，可以对潜在交易价值和高管是否认可等因素进行分析，从而找出最受关注的那些交易机会。

另外一个工具名为Eistein Email Insights，它采用类似优先级排序的方式，在销售人员收件箱中标记出最重要的消息，还提供了关于如何最好地回应每个潜在客户的建议。

除了公布新产品之外，Salesforce还宣布投入5000万美元资金专门用于支持AI创业公司。Salesforce到目前为止有3笔投资，其中2个是美国，另外一个是瑞士分析服务提供商Squirro SA。另外，Salesforce的风投部门最近在为一家名为All Turtles的孵化器提供资金，该孵化器主要是帮助企业级打造基于AI的产品。

加上这笔新的AI资金，Salesforce自2016年6月以来已经共有4笔了。其中最大的是在5月公布的1亿美元，旨在支持为Salesforce云平台打造增值服务的开发者。