 微软对中小企业销售Dynamics 365的下一步计划含糊其辞

微软似乎正在重新思考在遭受一些合作伙伴的抵制之后，如何向中小型企业销售Dynamics 365的战略。

至顶网软件频道消息：

微软似乎正在重新思考在遭受一些合作伙伴的抵制之后，如何向中小型企业销售Dynamics 365的战略。

微软推出的Dynamics 365 CRM / ERP产品一直令人困惑。本周，在参加了微软Dynamics 365 SMB用户的“Directions North America 2017”活动之后，一些合作伙伴和客户似乎对微软下一步的打算感到更加困惑了。

微软最初是在2016年7月推出的Dynamics 365计划。该公司的官员们当时表示，Dynamics 365将在很大程度上重新包装和重新构建Dynamics CRM、Dynamics AX和Project Madeira的功能。微软Dynamics 365项目的代码代号为Madeira，旨在成为Microsoft Dynamics NAV平台上新的、针对小型企业的软件即服务产品。

在本周的会议上，微软官员介绍了Dynamics 365 “Tenerife”计划，它是Madeira的继任者。MSDynamicsWorld.com 指出，Tenerife旨在成为下一个版本的Dynamics NAV（Microsoft的四个不同的ERP产品线之一）和Dynamics 365 Finance and Operations, Business Edition，而且既可作为云服务也可以作为新的内部部署版本。

但是，该公司计划允许合作伙伴“白标”Tenerife的做法并没有被不少合作伙伴接受，他们在Twitter上发表博客和评论，表示自己对这一战略变化感到自己被出卖了，并且非常困惑。

如同Steve Mordue，Microsoft Dynamics 365 MVP的博客所写的：

“对于合作伙伴来说，最重要的事情是NAV将不再是向客户销售的产品，相反，您在Tenerife建立的产品将是您向客户销售的产品。这包括为单一客户进行的一次性定制，或您可能会为AppSource构建的多客户应用程序。不会有任何名为‘财务’、‘资产净值’或任何其他的ERP产品通过合作伙伴出售，而您所销售的产品将用您自己的白色标签。”

Mordue表示，合作伙伴将被允许说这些产品是“由Dynamics 365提供支持”，而不是Dynamics 365本身，这就引发了多的关注和混乱。

但是，从Mordue在9月21日发布的帖子内容看，微软似乎现在正在“回到”这个白标策略。该公司似乎正在重新考虑是否以及如何使白标成为战略的一部分。

不太清楚的是，微软正在为目前仍不可用的中小型企业（即所谓的“商业版”应用程序）版的Dynamics 365 Sales and Marketing Apps的品牌化做什么。虽然有些与会者似乎觉得微软已经放弃了被推迟的Dynamics 365 Sales and Marketing Apps，但现在似乎可能只是有了“商业版”的名号，而不是应用程序本身。

正如MSDynamicsWorld.com所解释的那样，微软的新计划是将Dynamics 365应用程序作为一个可组合的套件推出，而不是计划或版本——这是微软在过去一年中授权和解释这些产品的方式——这种做法导致了“动荡的回应”。

似乎Microsoft仍计划在Spring of 2018活动上推出延迟的“商业版”Dynamics 365 Sales and Marketing应用程序以及财务和业务应用程序——这些应用程序也从2017年10月推迟到了2018年春季。但根据Dynamics NA展会的消息，这些应用程序可能不会被标记为“商业版”。

我请微软的官员们说明Tenerife和Dynamics 365商业版到底发生了什么，但迄今尚未得到回复。