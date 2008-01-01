谷歌云新增Nvidia GPU为机器学习提速

Google宣布在多个地区上线新的Nvidia GPU，希望以此更多用户在Google云中运行他们的机器学习和人工智能工作负载。

至顶网软件频道消息：Google宣布在多个地区上线新的Nvidia GPU，希望以此更多用户在Google云中运行他们的机器学习和人工智能工作负载。

专用的云GPU（例如Nvidia开发的GPU）旨在加速机器学习训练和推理、地球物理数据处理、模拟、地震分析和分析建模等工作负载。

Google Compute Engine产品经理Chris Kleban和Ari Liberman在近日的一篇博客文章中表示，Google已经宣布开始测试Nvidia的P100 GPU。此外据称Nvidia的K80 GPU现在也已经出货了。他们补充说，Google将在这些GPU上提供“持续使用折扣”，以鼓励客户利用这些GPU。

说到Nvidia的Tesla P100 GPU，Google将其描述为“最先进的”处理器，允许客户以更少的实例提升吞吐量，同时节约成本。

Google还指出了云GPU与传统GPU相比的一些优点，首先就是提高了灵活性，因为这种GPU可让从中央处理器到内存再到磁盘大小和GPU配置的方方面面都可定制化，以满足客户的需求。

其次，就是云GPU可提高性能，以及降低成本，因为下图详细列举的持续使用折扣。最后，Google还强调了一个优点“云集成”，并称现在Google云堆栈的所有层面都提供了云GPU。

两位工程师这样写到：“对于基础设施来说，Compute Engine和Google Container Engine让你可以对虚拟机或者容器运行你的GPU工作负载。对于机器学习来说，Cloud Machine Learning可以选配GPU以缩短利用TensorFlow大规模训练模型的时间。”

Google还补充说，新增的GPU将在率先4个地区提供，包括美国东部、美国西部、欧洲西部和亚洲东部。

Google表示，看到了一些客户在一系列计算密集型任务中使用新的GPU，包括基因组学、计算金融和机器学习模型训练。Google表示，两种不同芯片的选择为客户提供了更多的灵活性，因为客户可以选择最合适的芯片来优化他们工作负载、同时平衡性能与定价。