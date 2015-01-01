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微软发布下一代AI开发者工具

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微软将推出AI开发工具，采用全新Azure Machine Learning工具。

作者：孙博 来源：ZDNet 【编译】 2017年9月26日

关键字：Microsoft Ignite 2017 AI Azure 机器学习 微软

微软在9月25日于奥兰多举行的Ignite IT Pro大会上，将推出它所谓的“下一代Azure机器学习”。

微软发布下一代AI开发者工具

其中包括Azure Machine Learning Workbench工具，微软称这是一个跨平台客户端，用于数据清洗和实验管理；以及Azure Machine Learning Experimentation服务和Azure Machine Learning Model Management服务。

Azure Machine Learning Workbench将对现有的微软Azure Machine Learning Studio工具进行补充，微软方面这样表示。Workbench支持在Python、PySpark和Scala中的建模，集成了Visual Studio Code和PyCharm。

在数据清洗方面，微软正在将微软Research PROSE（Program Synthesis Using Examples）研究团队做的一些工作进行商业化。微软方面证实说，Workbench中提供的数据清洗功能中，包含了一款代号为“Pendleton”的数据清洗工具。

微软私下测试Pendleton已经有一年多的时间了，这款工具面向那些为数据准备和数据清洗做设计的数据科学家。该工具可以做删除错误列，更改列中格式，处理丢失数据等。此外，还包含了一些分析工具，可以帮助数据科学家找出数据集中都包含什么。Pendleton可以读取来自SQL Server、Azure Blobs以及Data Lakes的数据，还可以读取来自本地PC文件的内容。

除了帮助清洗数据之外，微软还将提供一个将Visual Studio Cade与微软AI服务集成的扩展。有了这个Visual Studio Code for AI扩展，微软希望能够让开发者构建使用微软Cognitive Toolkit、Google TensorFlow、Theano、Keras、Chainer以及Caffe2的模型。

相信微软将继续致力于面向机器学习开发出一个完整的、类似Visual Studio的套件，也就是内部被称为的“Open Mind”。我相信未来这个新的ML Workbench将成为该套件的一部分，但目前，微软方面还没有正式的公布。

综合评分：8.285 分
云能力：8.6 分
营业额：737亿美元[2012]
云服务：Windows Azure

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