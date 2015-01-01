微软发布下一代AI开发者工具

微软将推出AI开发工具，采用全新Azure Machine Learning工具。

微软在9月25日于奥兰多举行的Ignite IT Pro大会上，将推出它所谓的“下一代Azure机器学习”。





其中包括Azure Machine Learning Workbench工具，微软称这是一个跨平台客户端，用于数据清洗和实验管理；以及Azure Machine Learning Experimentation服务和Azure Machine Learning Model Management服务。



Azure Machine Learning Workbench将对现有的微软Azure Machine Learning Studio工具进行补充，微软方面这样表示。Workbench支持在Python、PySpark和Scala中的建模，集成了Visual Studio Code和PyCharm。



在数据清洗方面，微软正在将微软Research PROSE（Program Synthesis Using Examples）研究团队做的一些工作进行商业化。微软方面证实说，Workbench中提供的数据清洗功能中，包含了一款代号为“Pendleton”的数据清洗工具。



微软私下测试Pendleton已经有一年多的时间了，这款工具面向那些为数据准备和数据清洗做设计的数据科学家。该工具可以做删除错误列，更改列中格式，处理丢失数据等。此外，还包含了一些分析工具，可以帮助数据科学家找出数据集中都包含什么。Pendleton可以读取来自SQL Server、Azure Blobs以及Data Lakes的数据，还可以读取来自本地PC文件的内容。



除了帮助清洗数据之外，微软还将提供一个将Visual Studio Cade与微软AI服务集成的扩展。有了这个Visual Studio Code for AI扩展，微软希望能够让开发者构建使用微软Cognitive Toolkit、Google TensorFlow、Theano、Keras、Chainer以及Caffe2的模型。



相信微软将继续致力于面向机器学习开发出一个完整的、类似Visual Studio的套件，也就是内部被称为的“Open Mind”。我相信未来这个新的ML Workbench将成为该套件的一部分，但目前，微软方面还没有正式的公布。