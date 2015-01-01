微软：无论量子计算机是否存在，我们已为其编写了一套编码语言

Windows巨头计划开拓新的技术战场，量子计算技术完全符合其未来发展的预期。

设备内部为微软公司的低温量子设备

今天，在微软公司的Ignite大会上，专家小组笑称目前尚无法展示该公司的低温量子设备。对此，微软技术研究员Michael Freedman表示：“这台设备的确在我们后面——但其中什么也没有！这是个量子玩笑，一个很好的笑话而已。”

对于佛罗里达州奥兰多的观众而言，这是一个让人难以理解的量子笑话。量子计算采用量子位作为基础——与常规计算位不同，量子位能够同时实现1与0的叠加，从而确保极快地并行处理数据。对于这种技术而言，似有若无则是对其最恰如其分的描述。

当今计算机架构可能需要终生研究的数学问题，对于量子计算机而言，只需数小时即可破解。正因为如此，量子计算机吸引了Windows巨头的注意力。微软公司的首席执行官Satya Nadella表示：“量子计算机如此强大，以至于其能够模拟自然本身。并且，其还能够研究如何吸收二氧化碳以解决气候变化、健康与农业等问题。”

尽管微软没有言及，但该技术的进一步意义在于量子计算将迫使我们重新思考数据加密技术。因为几乎可以肯定的是，这样的计算机在破解加密方面将翻开新的历史篇章。

对于微软方面构建量子计算机的进程，我们不得而知。然而，会议上展示了一份研究报告，该报告中表示微软公司采用了拓扑量子位的概念进行研究，而拓扑量子位可用于编制处理器逻辑门。该企业巨头在谈及此项技术的有关信息时宣称：“我们的方法重点在于采用Majorana费米子进行拓扑量子计算，从而确保能够产生快速、稳定的量子位（亦称之为qubit）。”

尽管未能如期展示该款量子计算箱在极端寒冷的条件下如何利用这种拓扑方法以实现稳定计算，但最终，微软方面也推出了一款量子设备——而其运行温度要求同样典型，即需要保持在零下30度。

微软公司还开发了一种全新的编程语言——该编程语言的名称还尚未公布，并在Visual Studio中也开发了一些工具以供开发人员能够在不久的将来实现量子编码。不过，这些新近开发的工具还未能真正发挥量子计算的巨大速度优势。

尽管对于微软方面开始研究量子计算并不意外，但问题是微软为何要挑选本定位为帮助IT专业人士了解微软平台新功能的Ignite大会对该项技术进行宣传。很明显，这是因为微软方面希望未来其能够被视为代表创新与前沿科技的公司，而不再以IT巨头的角色定位继续竭尽全力将大留技术基础带入全新的、围绕云计算设计的世界。在这方面，该公司认为，量子计算技术完全符合其未来发展的预期。

微软公司首席执行官Satya Nadella在Ignite大会上发言

Ignite大会为与会者们带来了多方面的价值。微软公司的遗留问题之一是如何将以往本地的Windows结构域、组策略以及系统中心管理与全新云环境中的Office 365、Azure Active Directory以及企业移动+安全（EMS）进行整合。而这些云环境中的新技术可将PC转变为具有相应配置的手持设备。自Fall Creators版本更新以来，Windows 10设备已经可通过Azure AD连接，也能够通过域名加入。另外，与会者还了解到一种名为共同管理的功能，并同时配有一款工具以管理其中的任何冲突。

此外，Office 365与EMS组合形成了Microsoft 365。微软公司热衷于将其客户转移至此类新产品，并期望将Windows PC作为一款Microsoft 365设备进行重新思考。更值得一提的是，当PC运行该Windows S锁定版本时，则其中的全部应用程序都必须来自Windows Store——这极大简化了整个管理流程。另外，传统的桌面应用程序可以通过使用Desktop Bridge完成打包。

在Ignite会议上有关“现代工作场所”的演讲中，微软公司副总裁Brad Anderson向与会者展示了AutoPilot，其具体流程为PC通过采用硬件ID预先注册到组织，从而完成自动配置。今天，Brad Anderson发布了一篇博客，其中解释称：“采用AutoPilot，用户的电子邮件、文件、应用程序与个人偏好都能够立即自动完成部署并实施IT的安全策略。”该功能或许不是最新，但在此之前其只能与该公司自己的Surface设备配合使用。现在，由其他制造厂商生产的PC也将得到这一技术支持。

虽然该技术能够极大简化PC的部署工作。然而，问题是极少数组织能够在AutoPilot全面投入使用之前放弃其AD控制的环境与数千款桌面应用程序。

Ignite会议的另一主题为人工智能。必应（Bing）业务目前已处于筹备阶段，该功能可以实现内部与互联网数据的综合搜索。该想法足以引人注目：搜索信息的单一用户界面——无论是由下次会议的人员撰写的最新文档，还是城市里的天气情况——都可用该界面进行搜素。因此，有人怀疑该功能可能带来某些潜在问题；另外，该功能仅适用于在文档与电子邮件方面完全接受Office 365的企业。

Dynamics 365中也出现了AI新功能。现在，Dynamics 365是一套较为全面的业务解决方案，其中包含了CRM、支持成本、人力资源、ERP等。此外，AI将能够完成虚拟助理工作，借此降低支持成本，同时检查通信情况以衡量个体客户的关系健康状况。

然而，微软公司意识到即将实施的欧盟通用数据保护条例（GDPR）将引发巨大影响，因此通过Ignite会议向新闻界透露，Office 365将在2018年5月的最后期限之内确保完全符合规定。其中包括删除权利，故而在该公司的产品与服务中，我们可以期待出现隐私破坏性AI与隐私保护性控制装置的有趣组合。

最后，我们得知SQL Server2017将于10月2日正式发布，适用于Linux、Docker与Windows，并且SQL Server2017将具有图形引擎、自动调优与其它一些功能。