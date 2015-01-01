 Ignite 2017：微软承诺明年下半年提供下一代Office客户端和服务器

本周于奥兰多举行的Ignite IT Pro大会上，微软公布了一项计划。微软将在2018年下半年发布新的内部部署版Office客户端、SharePoint Server、Exchange Server以及Skype for Business Server。

至顶网软件频道消息：微软将在2018年下半年发布新的内部部署版Office客户端、SharePoint Server、Exchange Server以及Skype for Business Server。本周于奥兰多举行的Ignite IT Pro大会上，微软公布了这一计划。

微软在一篇博客文章中称，微软将在2018年年中的时候提供一个公开预览版的下一代Office客户端，命名为Office 2019。微软将这个非定于版的Office称为“永久”客户端版本。

Office 2019将增加很多功能，例如改进的墨水功能（压力敏感性、倾斜效果、墨水重放）；新的数据分析功能例如新公式，以及Excel图表；新的视觉动画功能，例如PowerPoint Morph以及Zoom。在服务器端，微软将增加更多可管理性、可用性、语音和安全功能。微软还将在向客户供货前期公布更详细的功能列表。

微软方面在本周早些时候表示，微软计划在2018年提供一个新的内部部署版Skype for Business Server，同时将Skype for Business Online用户迁移到Microsoft Teams。

这项功能将增加到内部部署版的Office客户端和服务器中，目前已经向客户提供，很快也将在云/在线版本中提供。

除了2018年年底即将推出的版本之外，微软Office总经理Jared Spataro并没有说微软是否还计划提供更多内部部署版的Office产品。他说，微软会看看客户方面的反馈。

微软在今年年初公布的一项支持声明让一些客户感到有些困惑，不知道微软是否会让客户继续使用永久性的Office客户端来访问微软服务器产品。微软宣布首选的Office客户端是基于订阅的Office 365 Pro Plus，有些客户将这一公布解读为微软在2020年之后将不再继续支持Office永久用户。

Spataro重申，情况并非如此。

如前所述，截止到2020年10月13日，Office 365 ProPlus将是唯一一个功能完整的、连接到Office 365服务的最新客户端。（这里的关键词是“功能完整的”）

任何使用永久性Office应用和客户端的用户，都不会在这些应用和客户端提供给Office 365 ProPlus用户的时候获得全部功能，但是他们可以继续使用Exchange、SharePoint以及Skype for Business服务，Spataro这样表示。Office中的一些功能，例如PowerPoint Designer技术，将支持订阅版的Office，因为这些技术要求有后端云连接性，他这样指出。