什么时候用哪款协作工具 微软高管终于做出了说明

微软正试图利用本周的Ignite会议来澄清其协作工具策略。以下是SharePoint、Teams和Yammer在组合中的定位说明。

至顶网软件频道消息：有选择是好的。但是太多的选择，特别是在协作工具方面，则一直是微软的一个问题。

对于客户、合作伙伴或微软高管自己来说这已经算不上什么新闻了。但是，该公司本周在奥兰多举行的Ignite IT Pro会议上，微软高管们已经采取了一些措施，以澄清公司在这一领域的战略和信息。

微软Office 365市场营销总监Ron Markezich本周推出了题为《微软365团队合作：对话起点》的幻灯片。该幻灯片试图说清楚微软原本打算用60页白皮书说明的问题：解释客户应该在什么情况下使用哪一款协作工具。

该幻灯片将SharePoint及其文件、站点和中心存储的内容拆分成“内部循环”——供对核心项目进行协作的人使用，以及“外部循环”——供组织内公开连接的人使用。Teams是微软针对内部沟通交互首选/建议使用的工具，而Yammer则是针对外沟通的解决方案。

在这种情况下，Outlook电子邮件仍然是目标性通信无处不在的工具。而Office 365组则作为微软的跨应用程序组成员平台。

本周早些时候在Ignite大会上，微软正式宣布计划为微软Teams逐步淘汰Skype for Business，这是该公司针对Slack的竞争产品。这使得微软产品组合中的协作工具少了一个。

微软的官员在Ignite会议的多个环节都谈到了该公司打算让SharePoint和OneDrive成为更强大的协作和通信平台。他们还分享了一些新的SharePoint统计信息。微软表示，在2017年5月，有25万家组织在使用SharePoint，而到了9月份，这个数字现在变成了30万。该公司的官员们表示，在5月份的时候，50%的用户都在使用云端的SharePoint Online。而现在这一比例为65%。

他们指出，即将到来的OneDrive Files on Demand（也就是其Placeholders替换，将成为Windows 10 Fall Creators Update的一部分）将包含丰富的缩略图和各种类型文件的预览。事实上，作为Files on Demand的一部分，微软将支持275种新的文件格式，从Visio和.zip文件到3D和医疗成像文件。

微软正在增加外部共享内容和文件的能力，而且无需用户拥有Office 365帐户。相反，该公司将使用电子邮件验证来建立通信渠道。

此外，微软正在增加100多个新的云和本地连接器和网络组件，作为其正在进行的SharePoint更新的一部分，还有一个新的SharePoint Hub站点，它使得站点内导航和连接变得更加容易。Teams集成也出现在SharePoint之中，还有新的SharePoint Administration Center UX。

微软的官员们在展会期间也分享了更多关于Yammer下一步动向的信息，包括为Yammer提供新的本地网络组件。