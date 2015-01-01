 IBM发布统一数据系统用于跨云的高级分析

IBM近日推出了一款名为Integrated Analytics System的统一数据系统，让客户可以跨私有云、公有云和混合云环境部署高级分析功能。

至顶网软件频道消息：IBM近日推出了一款名为Integrated Analytics System的统一数据系统，让客户可以跨私有云、公有云和混合云环境部署高级分析功能。

Integrated Analytics System支持广泛的数据类型和平台，包括IBM DB2 Warehouse on Cloud Hadoop以及IBM BigSQL。它采用IBM常用的SQL引擎，这样用户就可以轻松地将工作负载迁移到公有云或者私有云环境中。而且，该系统内嵌了IBM Data Science Experiece以及Apache Spark，大幅简化了机器学习的处理。所有这些，让迁移数据、数据清洗以及数据发现等步骤所花费的时间和金钱都缩减了，IBM Analytics总经理Rob Thomas这样表示。

他说，“在数据科学方面，IBM有一个基本的理论，那就是如果你向数据中引入分析和机器学习，相比其他方式来说，这是效率最高的。”

例如，一家金融服务公司希望利用来自多个来源的数据，进行风险管理评估。他们可以将客户信息和他们的股票组合信息加载到Integrated Analytics System中，并且这个系统是加密的。使用通用的SQL，他们可以聚合公有云中的数据，例如宏观经济数据，以及在Hadoop环境中的非结构化数据，例如纳斯达克数据。

Thomas解释说：“在这个分析系统上确保客户数据和股票数据的安全性，同时你可以聚合和利用这个系统之外的其他数据集。”