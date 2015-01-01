 格局商学联手中企通信践行“教育+互联网”，让企业家更好地学

中企网络通信技术有限公司（以下简称“中企通信”）日前宣布，与国内领先的管理教育机构格局商学在线科技有限公司（以下简称“格局商学”）达成紧密合作关系，将为其提供创新ICT服务，全力支持其“全景沉浸式直播互动教学系统”。

至顶网软件频道消息： 中企网络通信技术有限公司（以下简称“中企通信”）日前宣布，与国内领先的管理教育机构格局商学在线科技有限公司（以下简称“格局商学”）达成紧密合作关系，将为其提供创新ICT服务，全力支持其“全景沉浸式直播互动教学系统”，以帮助格局商学打造企业家身边的商学院，重构管理教育生态圈，落实以创新思维，重塑教学新模式。

创新的全景沉浸式直播互动教学系统

互联网大潮袭来，深刻地改变教育行业的商业模式和工作方式，在线教育就是一个很好的例证。无需老师亲自到场，只要有网络，学员随时随地打开电脑就可以学习，在线教育这种模式降低了学习成本，解决了资源短缺的问题（比如偏远不发达地区），很快如雨后春笋般在中国普及开来。不过，传统的在线教育只是解决了学习资源的获得问题，在学习效果上还是难以匹敌传统教学。

中企通信执行董事及首席财务官李炳智先生（左）与格局商学总设计、创始院长、中国民营经济研究会副秘书长邢志清

格局商学总设计、创始院长，中国民营经济研究会副秘书长邢志清先生告诉记者，本质上，传统的在线教育是“互联网+教育”而不是“教育+互联网”，它们在把教育的内容“搬到”互联网平台上时，牺牲了很多教育的本质特性，比如学员与老师的互动、学院之间的互动等。

“格局商学所要做的是在保留教育本质的前提下引入互联网技术，也就是教育+互联网，而不是反过来。”邢志清说。

邢志清所创立的格局商学成立于2015年年底，是一家面向高端人群（主要是企业家）的教育机构。从2016年8月8日首播启航，格局商学在一年的时间里，开播分院已由起初的13家增加到66家，已签约分院扩张至110家，预计5年将突破1000家。

格局商学成功的秘诀之一就是其创新的全景沉浸式直播互动教学系统，这一颠覆传统管理教育模式的新教学系统凝聚了创始人邢志清多年的教学经验。邢志清此前在北京大学任教多年，主管管理教育和管理培训，致力于提升管理教育与培训的普及性和实战性。因而对于现有教育和管理培训的不足有着深切体会，正是这些体会促使他离开校园走向创业。

格局商学充分利用互联网专网传输及电视制作技术，汇聚国内外顶级名师，以直播的方式与全国各地近百个建有P2高清巨屏的城市分院进行连接，构建了巨屏全息还原真实场景的“全景沉浸式直播互动教学系统”，实现了一位导师在中央主播厅授课，全国各地百城分院、万名同学同步互动学习的教学模式。

直播是全景沉浸式直播互动教学系统的一大特点。邢志清介绍说，格局商学的所有教学都是直播，没有特殊原因不复播，这是督促学员按时上课一个重要手段。“没有复播，意味着当时不上课，以后这节课就永远没有了。”

格局商学的教学系统的另一特点是“全景沉浸式直播互动教学”。与一般在线教育采用电脑或者移动端学习不同，格局商学采用的是学员集中到指定教室学习的方式，这些教室都采用了P2高清巨屏以还原真实场景，让学员仿佛置身于与授课导师的面对面互动中。邢志清对集中学习的模式解释说，“学员学什么很重要，与什么人一起学也很重要。因为学员之间的互动，对于消化导师所讲授的内容非常关键。”

一切为了最好的学习效果

格局商学采用的“全景沉浸式直播互动教学”通过现代技术，让学员身临其境的学习、与同学之间的互动，使得整个学习过程非常类似于在学校的学习，这是确保学习效果的关键。而这其中如何保证直播和互动的稳定可靠就成为这一教学模式能否落地的关键，这个重任就落在了中企通信身上。

“我们高度认同格局商学提出的‘教育+互联网’管理教育新模式，也很高兴能够凭借广受企业信赖的综合ICT方案及服务与格局商学展开合作，并肩走在‘教育+互联网’的创新道路上我，让‘教育+互联网’ 变革发光发亮。”中企通信销售部高级副总裁邓志明说。

据悉，此次合作，中企通信为格局商学量身打造了一站式ICT方案，包含独具优势的MPLS 网络、机柜托管及运维管理服务等，而中企通信新启用的位于亦庄的北京科创云数据中心也将承担重要角色：全部为4M的实时级别带宽以及端到端最高级别QoS，确保格局商学分布在近百个城市的分院安全稳定连接；多语言ICT服务专家们7*24不间断为格局商学提供监控、运维、管理支撑，高效保障教学品质，令广大企业家学员获得高速度、高安全、高可用的信息化服务体验，也大幅提高了格局商学的管理效率，进而为格局商学的全国扩张，乃至海外发展，打下坚实基础。

在整个方案设计中，保证导师授课直播不卡顿、不出现马赛克以确保学员的学习体验是重中之重。根据格局商学提出的直播延迟不超过50-60ms的要求，中企通信为格局商学做了很多专门的设计。比如，把直播的MCU控制器放到中企通信新启用的北京科创云数据中心中，这样确保直播信号的通路顺畅。另外，在直播过程中还通过QoS等技术手段来保证直播通畅。

“中企通信遍布全国乃至全球的骨干网布局、可靠的网络服务，是我们选择与之合作的关键。”邢志清说。

邓志明告诉记者，作为中信集团旗下专注ICT（信息通信技术）超过16年的服务提供商，中企通信的网络遍及全国68个城市，自有海底光缆通达海外，同时还有对中国教育行业信息化发展有持续的观察和独特的洞察及服务经验，这些因素共同促进格局商学与中企通信的合作。

谈及未来发展，邢志清透露，成立才一年多的格局商学成长很快，5年内分院有望突破1000家，到时对直播的要求可能会更高。格局商学与中企通信的合作不止看现在，更是着眼于未来，他看好与中企通信的长期合作。