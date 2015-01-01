微软准备在Dynamics 365下推出新HCM、ERP和CRM

微软正在用新的模块化SaaS应用程序扩展其Dynamics 365阵容，并在“Dynamics 365 AI”品牌下销售可定制的虚拟支持代理服务。

至顶网软件频道消息：微软正在用更多的人力资本管理（HCM）领域的应用程序扩展其Dynamics 365 ERP / CRM产品组合。

微软在4月份推出了第一个专用的HCM应用，名为Dynamics 365 for Talent。该应用程序在7月份就开始销售了，它与LinkedIn Recruiter集成，并提供跨越Office 365 Dynamics 365和LinkedIn的、统一的人力资源功能。

在本周在奥兰多召开的Ignite IT专业人士大会上，微软官员宣布了另外两款HCM应用的计划：Dynamics 365 for Talent: Attract以及Dynamics 365 for Talent: Onboard。

该公司的官员们介绍了这两款新增的产品，他们表示这两款产品将于今年晚些时候上市，都是更为模块化的SaaS应用程序。他们将能够利用用户现有的数据，连接到他们现有的人力资源系统，并与LinkedIn、Office 365和Dynamics 365集成。

微软的官员们表示，他们将这些新的应用程序视为转变单一业务流程的一种方式，而不是试图说服用户放弃并更换核心HCM系统，这些系统目前正在提供从工资到福利管理在内的一切功能。

该公司的官员表示，Attract应用程序将提供一种“吸引合适人选”的方式，让他们能够为提供候选人的个人资料，并了解可用候选人池的情况。微软表示，Onboard将用新的资源和培训，帮助企业个性化入职流程。

微软的官员们表示，希望该公司未来能够以同样的风格推出更为模块化的、聚焦业务流程的SaaS应用。

微软还在展会上展示了一些新的自定义虚拟支持代理，微软自己、惠普和梅西百货公司已经在使用该产品。

尽管微软已经将此代理技术命名为“Dynamics 365 AI Solutions”，但其底层技术与微软的Dynamics 365产品线无关。（我认为微软之所以在Dynamics 365品牌下推出该产品，是因为Dynamics 365的核心是客户支持/ CRM。）

微软的工程师们将使用微软的Knowledge Graph、Bing数据、微软的机器阅读技术及其人工智能创作等技术来超越脚本对话，为企业客户定制这类代理。上文中嵌入的图表显示了微软是如何组装各部分零件来创建这些解决方案。