IaaS市场份额新排名出炉：阿里巴巴力压谷歌，IBM出局

根据Gartner公司对相关市场份额的首次核算，谷歌公司成为全球第四大基础设施即服务（简称IaaS）供应商，Azure稳居第二，各服务器厂商则陷入困境。

根据Gartner公司对相关市场份额的首次核算，谷歌公司成为全球第四大基础设施即服务（简称IaaS）供应商。

近年来，基础设施即服务市场的增长速度尤为可观：自2015年的168亿美元一路飙升至2016年初的221亿美元。如下表所示，基础设施即服务市场的增长比例已达到了整个云计算行业的31.4%。

Gartner公司预测，Azure、谷歌与阿里巴巴的崛起过程将会出现与AWS相似的经历，即“市场份额增幅有所下降……而与此同时，其它IaaS市场领导者的市场份额将在发展中得以增加。”

该公司预测，规模较小的其它基础设施即服务供应商将“需要努力通过其服务提供特定价值”。

具体统计结果如下表所示：

Gartner公司表示，阿里巴巴的强劲表现反应出其在中国的领导地位，并补充称阿里巴巴近期在欧洲、澳大利亚、中东以及日本开设的新数据中心对其超越竞争对手应该会起到至关重要的作用。

然而，IBM缺席前五名也并不令人意外，这是因为该公司的主要专长集中在其SaaS与PaaS产品方面。另外，由于Gartner预计IaaS将在未来五年超越SaaS与PaaS，故而对IBM而言，缺席前五名也意味着该公司未能跟上市场的发展。

该公司进一步表示，IaaS与其大部分业务增长将“以牺牲传统的非云产品为代价。”这里所指的显然是大部分营收仰仗服务器、存储以及交换机贡献的戴尔-EMC、HPE、联想与思科。