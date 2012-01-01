Linux合作伙伴日益强大

SUSE和微软在Linux和Windows之间拥有最长的合作伙伴关系。让我们聊聊他们的昨天、今天、明天。

25岁的SUSE是最早的商业Linux公司。42岁的微软是以Windows闻名的数十亿美元的成熟企业。多年来，Linux和Windows一直斗得你死我活——这种情况一直持续到2006年，SUSE是第一家在两者之间的鸿沟上架起桥梁的Linux公司。

Linux纯粹主义者讨厌这种伙伴关系。但是我的天啊，事情怎么变了！今天，微软加入了Linux基金会；所有主要的Linux版本，包括Debian和Red Hat都可以在微软的Azure云端使用；而且微软最近还加入了开放源代码促进会（Open Source Initiative）。

从早期开始，SUSE就一直在与微软合作，在Windows Server中的微软Hyper-V虚拟机（VM）上运行Linux。这项工作将直接激发Azure运行Linux版本的能力。目前，Azure上运行的映像中有三分之一以上都是Linux虚拟机。

今天，您可以在Azure上运行SUSE Linux Enterprise Server（SLES）、SLES for SAP Applications、SLES for High-Performance Computing (HPC)以及SUSE Manager BYOS。这些产品包括SUSE提供的标准（补丁和更新）支持或高级（24x7）支持，对于那些想要低成本的工作日支持选项的人，消息人士表示将在未来几个月中为他们提供一个选项。

Azure还支持最新版本的SUSE旗舰操作系统：SLES 12 SP3。此版本的SLES还包含用于Azure文件的SMB3加密。它现在还支持Azure Accelerated Networking，它可以在虚拟机之间提供每秒25千兆（Gbps）的网络吞吐能力。

刚刚在Linux上可用的SQL Server也将于10月2日可以在SLES以及Azure中的SLES上使用了。有消息称，展望未来，SLES上的SQL Server也将很快在Amazon Web Services (AWS)云中出现。在布拉格召开的SUSECon大会上，SUSE展示了运行在容器中的SLES上的SQL Server。

至于容器，SUSE Con​​tainers-as-a-Service（CaaS）也将于10月份在Azure上推出。

对于SAP业务用户，SUSE还在Azure Large Instances上构建了针对SAP的SLES。这些Azure Large Instances到底有多大呢？这些虚拟机有3.5TB（TB）的内存。