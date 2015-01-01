从慢批量到快文件 微软如何吸引大众接纳Azure

本届微软Ignite大会上公布了哪些Azure相关新闻？此次重点不在于新功能，而是软件巨头设计的云平台使用方向——这也同样将影响到主要以内部环境为重心的客户群体。

至顶网CIO与应用频道 10月01日 编译：本届微软Ignite大会上公布了哪些Azure相关新闻？此次重点不在于新功能，而是软件巨头设计的云平台使用方向——这也同样将影响到主要以内部环境为重心的客户群体。

Azure安全中心最初属于一套面向Azure虚拟机的安全监控仪表板。在本届大会上，微软宣称其将能够对内部服务器加以监控。

其还将提供其它功能，包括即时虚拟机访问，将允许您仅在必要时启动远程桌面访问能力。

自适应应用程序控制同样处于预览阶段，允许用户将可运行应用程序添加至白名单当中——这是一种较不良应用检测机制更为强大的控制手段。

该安全中心除了监控功能之外，还能够在服务器之上安装反恶意软件。

Azure安全中心现在能够监控内部服务器

如果您订阅运营管理套件（现在已经被整合至Azure门户），您亦可获得多种管理功能，具体包括更新追踪、变更追踪、库存管理（查看已经安装哪些应用程序）以及备份等。

另外，您也可以在Linux以及Windows上添加内部服务器或者云端服务器。

Azure门户中的运营操作包括更新管理、已安装应用程序检查以及变更追踪等

这部分功能原本仅存在于面向大型企业的系统中心之内，但小型企业同样拥有类似的需求。Azure此次更新意味着任何规模的企业都可以运用这些功能，且无需承担系统中心运行所带来的复杂性与成本难题。

那么微软公司此处发布新功能，是否真的为了考虑中小型企业的实际需要？就这个问题，我们向微软项目管理总监Corey Sanders进行了求证。

他解释称，“大部分工作都是为了实现管理功能民主化，包括将其扩展至Windows与Linux平台，同时提供能够全面管理一切基础设施的统一体验。”

“即使对于大型客户来说，此次升级也简化了其在使用其它工具时所需要投入的精力——新方案带来了混合式体验。我认为我们本周发布的管理与治理工作成果正改变原有游戏规则。更新、变更、配置、成本管理、政策管理以及安全中心等等，我们正通过云环境实现新型管理场景。”

那么，系统中心是否将就此与我们挥别？

Sanders指出，“我们继续提供并销售系统中心产品，但客户已经开始转向并关注其云与混合部署需求，我们认为这些基于云的工具将是最理想的对应答案。”

管理项目管理总监Corey Sanders

混合Azure的另一项实例为文件同步。如果您希望使用云端共享存储这一概念，但又希望使用比OneDrive或者SharePoint更为精简且快速的解决方案，那么文件同步可能正是您最理想的答案。

Azure存储已经支持SMB文件共享，但通过互联网进行文件共享挂载往往效果不佳，甚至很难实际使用。文件同步功能的推出使得服务器能够缓存Azure共享文件夹中的内容，从而帮助客户在本地网络上获得高性能数据共享体验。

其与NTFS紧密集成，同时支持云分层机制，这意味着使用频度较低的文件将始终驻留在Azure之上。

文件同步还具备差分同步机制，而处于不同位置的服务器能够同步共享内容。目前其尚不提供文件历史功能，但未来微软计划提供与Azure备份相集成的快照机制，如此一来管理员将能够立足时间点进行文件检索。

微软公司的一部分举措似乎是在积极追赶AWS。Azure Data Box允许用户将数据通过100 TB存储设备传输至Azure，这不禁令人想起了AWS Snowball。

保留实例与其它公告

另一大重要成果为保留实例。微软公司执行副总裁Scott Guthrie指出，“我们今天正式宣布，Azure将开始提供保留虚拟机实例，其能够配合一年或者三年期使用承诺实现高达72%的成本节约。”AWS早已开始提供保留实例，但二者之间仍存在一些差别。

Guthrie指出，“其优点之一在于，客户能够将实例资源重新卖给微软，而不必费心转售给他人。”

如今正式上线的低优先级批量机制对于关注成本的客户同样极具吸引力。

Guthrie解释称，“我们在系统当中部署了一套作为缓冲区的容量，旨在应对硬件可能出现的潜在故障。目前我们开始以高折扣价格向客户提供这部分容量; 但如果我们需要利用其进行恢复，则可能会强行关闭您的用例。”

“其优势在于，客户能够以更低成本运行同样的工作负载。客户可以控制其被关闭的次数。例如，您可以配置一项包含100个实例的作业，其最多可被关闭4次，从而保证任务按时完成。如果太接近截止时限，亦可自动将其切换为标准优先级并顺利完成处理。”

Azure当中基于浏览器的CLI（即命令行界面）也在逐步发展成熟。其实际上运行在容器之内——以往采用Linux容器，因此实际上属于Bash shell。如今客户可以选择运行Windows CLI，并随之转换为PowerShell。

本届Ignite大会上还披露了更多与Azure相关的公告。感兴趣的朋友可以点击此处将30多篇与机器学习、容器、成本管理、无服务器计算以及监控等议题相关的博文一网打尽。

微软公司及其合作伙伴还在努力推动Azure Stack，这是一套立足客户自有数据中心之内的预构云。不过第一版中还存在一些限制，特别是在多个Azure Stack上创建弹性服务方面。

然而，微软公司确实开始将云技术迁移到内部环境当中。而且在Azure Stack当中，其会尽可能将内部部署行为与云端相靠近，甚至提供极为相似的许可与定价方式。

尽管如此，整个迁移仍是一个缓慢的过程，而使用微软平台的企业会或多或少地发现其无法彻底摆脱云环境的影响。