Oracle正凭借新型聊天机器人技术扩展其移动云组合

Oracle表示，其最新研发的智能机器人系统可训练各类算法，从而更好地理解用户与聊天机器人交互时的表达意图。

至顶网软件频道消息： Oracle本周一宣布将通过新的聊天机器人功能对其移动云组合加以扩展。

Oracle于一年前引入了其智能聊天机器人平台，旨在引导企业通过将机器人方案接入其企业软件，从而帮助企业与客户进行更好的沟通和连接。

技术巨头此次公布的聊天机器人技术扩展思路与之前基本类似：通过一套用户友好型平台将各类现有企业应用加以整合，从而帮助企业实现大规模自动化。

Oracle指出，其最新智能机器人系统以自然语言处理作为支持核心，可训练算法以更好地理解用户同聊天机器人交互时的表达意图。

与此同时，这套平台还允许开发者们通过构建现成的生命周期管理功能实现机器人的测试与部署。开发者们也可以利用实时检查机制对机器人的对话内容进行测试，同时查看机器人采用、使用与成效分析结果。

此外，相关机器人方案可以支持多种通信频道间的内容交互，具体包括Facebook Messenger、Kik、Skype、Slack以及来自Amazon和谷歌公司的相关语音助手方案。Oracle表示，该机器人平台还提供开源代码与JavaScript SDK，可利用苹果、谷歌或微软的机器人与语音功能扩展各类移动与Web应用程序。

甲骨文此次升级的移动云企业（Mobile Cloud Enterprise）方案当中还包含以下其它特性：