Oracle首次推出“自动型”数据库 强化网络安全

在OpenWorld大会上， Oracle宣布推出下一代数据库。其创始人兼首席技术官Larry Ellison表示，新的数据库可以处理为软件自动打补丁这样的关键任务。

在OpenWorld大会上， Oracle宣布推出下一代数据库。其创始人兼首席技术官Larry Ellison表示，新的数据库可以处理为软件自动打补丁这样的关键任务。

Ellison还表示，这种自主数据库将帮助新的网络安全技术提供自动威胁检测和立即修复威胁的功能。这个新的数据库和网络安全服务都是由机器学习驱动的，作为人工智能的分支，机器学习可以让计算机自行学习。

在旧金山举行的OpenWorld大会周日晚间主题演讲中，Ellison做了以上发布。他同时强调Oracle正在赶超云计算领头羊Amazon。“这是我们长久以来做的最重要的一件事。”

Ellison喜欢将这一新的数据库称为“自动驾驶型数据库”，这个名为18c Autonomous Database的数据库可处理自动上传和软件打补丁这样的任务，降低高昂的人力成本。它能够在运行的时候自行打补丁，而不用人为地再找时间打补丁。同时，它还可以在运行的时候配置、升级和自我调节。

Ellison还承诺说，运行Oracle数据库的成本是运行在AWS云上的一半。Oracle将从12月开始面向数据仓库提供这个新的数据库，面向在线交易处理的版本预计在明年6月推出。这两个版本都将在Oracle的公有云和内部部署环境中提供。

此外，Ellison还为这个新的自主数据库推出了一种新的定价模式，称之为“自带你的PaaS许可”，这种模式让用户使用这种新数据库的成本为每月300美元，最少要配置1个OCPU（相当于1个英特尔至强处理器），1TB存储容量。他补充说，这种定价模式不仅适用于这个数据库，而且还适用于Oracle的中间件、PaaS和分析服务。

Ellison表示，新数据库要比Amazon的Red Shift数据库更具灵活性，可以快速适应工作负载而不会浪费进程中的资源。“Amazon Redshift数据库不能自主地增加处理器数量以运行更大型的工作负载，然后释放这些处理器资源。它只是无法自己完成这些的。”

在使用这个新模式对保险分析工作负载进行的基准测试中，Ellison对比了18c Autonomous Database和Redshift的成本和性能。Oracle不仅能以更快的速度完成工作负载（Oracle 26秒，Amazon 282秒），而且成本更低（Amazon的服务成本要比Oracle高出8.3倍）。

“如果你希望更快速地完成工作，那么你就得愿意付出更少的费用。”Ellison开玩笑说。

Ellison还强调说，这个新型数据库的可用性更高，一年内可达到99.995%的正常运行时间，也就是每年只有30分钟的停机时间。Amazon当然也有过类似的说法，但是Ellison说Amazon的保证“并不真实”，因为Amazon的合同中详细列出了大量排除条件。他说：“当你因为不管任何原因宕机的时候，Amazon的担保就不算数了。其中不包含宕机时间或者维护，或者打补丁，当然也不包含有漏洞时候的宕机时间。”

毫不意外，AWS的一位新闻发言人提出了不同的说法。“这实际上是错误的。使用Amazon Redshift，客户可以随时调整他们的集群大小，或者通过使用Redshift Spectrum地他们保存在Amazon Simple Storage Service中的数据从存储中单独扩展计算，仅为他们运行的请求支付费用。但是，大多数人都知道，这听起来就像是Larry的风格，没有事实，只有粗暴的声明和大嗓门。”

Oracle新数据库的自主特性，意味着额外节约的成本更难以量化了，Ellison在谈到为数据库管理员减少工作负载的时候这样表示。“你可以把数据库管理员的一些工作实现自动化，这样我们会看到数据库技能将更多地集中在模式设计、分析、为关键任务应用设定策略。数据库专业人员就可以把更多时间集中在确保数据安全上。”

总的来说，发布这种自主数据库并不让人感到意外。Ellsion在8月的财报中就透露了只言片语，上个月在客户大会上发布新的云定价模式时候再次提及。而且现在机器学习也不算是一项新的部署了，最近几年已经渗透到从即时语音翻译到自动驾驶汽车的方方面面。

自从2016年OpenWorld以来，Oracle一直对Amazon采取攻势，最近在9月19日Oracle公布了一个新的云定价计划，给那些将数据库迁移到云的Oracle数据库客户提供一定的折扣。而这次发布的自主数据库则是该计划的第二部分，让Oracle的数据库运行在Oracle云上要比运行在AWS云上成本节约一半。

当然，并不是所有人都对Ellison的说法买单。Periscope Data是Amazon Redshift的一家顶级客户，帮助数据科学家创建详细的数据可视化，该公司共同创始人、首席执行官Harry Glaser表示：“Larry的自动驾驶型数据库完全无视了这一点，企业并不是需要自主数据库管理，他们真正需要的是更好的软件，帮助数据团队更好地完成他们的工作——从数据分析师和工程师，到数据科学家。”

Ellison重视的机器学习，已经被很多公司使用多年了，这可能是一种机会主义。Constellation Research副总裁、首席分析师Doug Henschen表示：“有很多公司都在努力抓住机器学习/人工智能一闪而过的机会。”

Oracle的未来主要取决于将软件和客户迁移到Oracle的云中。Oracle仍然远远落后于AWS和微软Azure等领头羊，甚至是像Google Cloud Platform这样的新星，至少在提供计算和存储服务的基础设施即服务层面是这样的。“他们必须在云中取得成功，”Henschen说。

这也是Oracle一直专注于其他云计算“堆栈”层的原因，例如平台即服务和软件即服务，或者在线业务应用，例如Salesforce.com和Workday提供的。Oracle的数据库当然是成熟的PaaS服务，此外Oracle还提供了广泛的企业资源规划、供应链管理和其他核心业务软件即服务。

Oracle还希望把自己在数据中心方面的优势，转变为把自己打造为那些希望在云中计算、在数据中心内计算、或者因为迁移数据或者应用的成本、或者面对数据保存地法规限制的企业的最佳选择。

Oracle表示，Oracle是唯一一家可以管理所谓混合云设置的全方位技术。它还提供了硬件设备在数据中心内镜像云服务，此外还有软件和云服务，并承诺该服务可以运行在相同的内部部署或者外部部署环境中。