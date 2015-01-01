 容器+DevOps：企业IT 变革之路

引入容器技术只是迈向新一代云应用的第一步，要充分利用容器的各种技术优势，还需要一套DevOps的最佳实践，换而言之，企业需要按照符合云原生应用的开发方法来开发、测试、部署和运维，才能实现IT应用的变革。

至顶网软件频道消息： 随着容器的流行，越来越多企业开始考虑将容器技术引入数据中心，利用容器来部署最新的各种应用系统。不过，有了容器并不是意味着你的应用就变成了新一代的云应用，也就是云原生应用，能充分利用容器的各种技术优势。在容器和云应用之间还需要一套DevOps的最佳实践，换而言之，企业需要按照符合云原生应用的开发方法来开发、测试、部署和运维，才能实现IT应用的变革。如今，这个市场需求已经开始显现，包括数人云在内的一些容器厂商开始把业务触角转向这个领域。

企业IT变革进行时

与几年前或者更早些相比，企业中的IT系统正在发生重要变化。一方面，一直以来企业极为倚重的ERP、CRM、OA等传统IT系统仍然发挥着重要作用；另一方面，大量面向移动场景的互联网应用在企业中如雨后春笋般涌现，两套IT系统不同架构、不同管理手段给CIO带来了很大的压力。而让CIO 倍感压力的还有IT 系统变得越来越重要，日益融入企业的日常业务运营中，很多时候业务即IT，这就要求IT系统高度稳定可靠以确保业务快速运行。

数人云CEO王璞

数人云CEO王璞告诉至顶网记者，他在和企业CIO打交道的过程中感受到IT行业正在发生重大变化：

首先是IT的管理。以前IT管理和业务部门几乎是没关系的，而现在IT管理直接就能触碰到业务，今天这种运营活动不是业务部门说了算，一定要业务部门和IT部门一起谈。IT和业务开始有平等的地位。

第二，今天很多业务（特别是线上业务）和传统应用很不一样，传统企业的业务人员不大可能触碰到IT架构，但是今天的业务人员跟IT管理人员直接的沟通、接触非常频繁。

第三，很多企业级客户有很强的监管需求，比如有来自政府的严格管控，所以IT的管理对于企业客户来讲，只有管理得好才能把整个风险降低。

“这些都是管理问题，不是简单的技术问题。如果管理没有跟上，只是采用新技术是不行的。”王璞告诉至顶网记者，单纯追求新技术就让如同“笨脚穿轻鞋”。

王璞解释说，所谓“笨脚穿轻鞋”就是如果只是穿了轻的鞋，也就是用了一些新的技术（比如不用中间件而采用容器等新技术），而企业自己的IT从管理到技术都是很笨重的，IT还是轻不起来。

“只有自己的脚变得轻量了，走路才能快、才能敏捷，也就是说，对于传统企业来讲，一定要让它的整个IT管理方法也能变得轻量化，才能真正实现整个企业级IT的轻量化。”王璞说。

引入DevOps最佳实践

谈到IT应用系统的变革，很多人马上会想到容器技术。王璞介绍说，的确，对于互联网企业或者一些初创企业而言，容器是一门很好的技术。但对于传统企业，容器并不是灵丹妙药。或者说，对企业客户来讲是远远不够的。

“企业客户如今对于容器的定位，基本上是一个轻量的虚拟机。而在企业的IT架构里面，已经有虚拟机的位置了，再来一个容器虚拟机，这个附加价值太小了。”王璞说，现在更重要的一点是让企业客户了解互联网公司的IT最佳实践是什么，这个IT最佳实践包括互联网公司怎么做到IT的轻量化、怎么做到敏捷开发。这是因为企业级客户真正要解决的是从开发到测试到运维到整个后期的管理，整个IT全生命周期的管理。

那么，企业IT怎么该如何轻量化呢？王璞认为，DevOps这套企业IT管理方法就是非常合适。“互联网公司其实早就落地了DevOps，DevOp也是在互联网公司的实践中慢慢摸索出来的。”

据悉，目前数人云的主要业务也正是帮助传统企业落地DevOps最佳实践，包括从开发、测试、运维整个全生命周期：在开发阶段，数人云能帮助企业客户去落地敏捷开发，比如Scrum敏捷开发的方法；而在测试和运维方面，数人云会提供基于容器PaaS平台的自动化测试和自动化运维。

“我们会给客户一套落地的理念，就是支持微服务的开发。微服务是现在比较流行的云原生应用的开发方式，而且微服务本身就是支持敏捷开发的。这样先让客户了解敏捷开发的方法论，我们又给它一套敏捷开发的开发框架，这样比较容易落地敏捷开发。”王璞表示。

据悉，数人云有一个可以落地的轻量型PaaS平台的产品组合：企业应用架构管理体系EAMS和数人云容器云，提供容器及其上的应用架构管理，可以支撑各种各样应用（包括互联网应用和一部分传统的应用）。基于这个PaaS平台可以落地整个DevOps的敏捷开发和运维、测试。同时，数人云还提供一个是高并发的处理框架Squid。与传统的光靠堆资源来解决问题不同，这个框架使用了kafka消息队列，实现了自动化的缓冲、自动化的负载平衡和消息的优先级等等。另外，数人云来提供了一个微服务的框架，这个微服务开发框架基于Spring Cloud，但补齐了管理、测试、调度等环节，一套端到端的微服务解决方案。

值得一提的是，数人云所提供的产品是基于各种通用标准的，这可以免除客户被锁定的担心。而数人云自己也积极参与各种标准的研发和推广。比如，就是不久前，数人云宣布正式加入云原生计算基金会CNCF（Cloud Native Computing Foundation），这是继今年初成为OCI和Linux基金会会员之后，随着产品的演进升级，数人云又加入的一个重磅国际性云原生组织。OCI和CNCF都是容器领域非常重要的开源项目组织，引领着容器技术的演进方向。而加入这两个基金会无疑会极大地提升数人云在容器方面的技术实力。