亚马逊网络服务和VMware正迎头赶上 而亚马逊仍领先一步

现在亚马逊网络服务（下简称AWS）和VMware是合作伙伴，但AWS单飞或许也只是时间问题。

至顶网软件频道消息： 现在亚马逊网络服务（下简称AWS）和VMware是合作伙伴，但AWS单飞或许也只是时间问题。

早些年间（即两三年之前），情况要简单得多。对于我们这些大型公共云提供商而言，将其他提供商分门别类可谓小菜一碟：

• 亚马逊网络服务（AWS）为诸多初创企业所青睐。这些初创企业没有历史优势，只能利用公共云这一前景开阔的云计算模式。

• Microsoft Azure适用于那些现存的"微软商店"。它不争夺新的工作领地，反而是衔接新旧工作领域的桥梁。

• 谷歌（Google）适用于那些追赶潮流的企业-这些企业重点关注移动应用、组合各式开发人员以及谷歌所提供的其他各式服务。

然而，现如今，三大提供商不断拓宽其应用领域，进一步兼顾了新旧组织的不同需求。时过境迁，一切都变了。

AWS和VMware的曲折历史

没有人能忘记几年前VMware的首席执行官帕特·基辛格曾向其云合作伙伴泼了冷水。基辛格斗志昂扬，清晰地陈述道：

"我们希望拥有更多的公司工作。我们的合作伙伴如果止步于这些公共云计算产品，就全盘皆输了。我们想将经销权的范围从私有云拓宽到公共云，并且让用户从这两种模式中获益，因为这种服务独一无二。因而，我们希望永远拥有这些工作。"

当然，VMware持有公共云业务-vCloudAir-已经是过去的事了。VMware也因此意识到开发大型公共云的策略并不奏效，反而应该寄希望于以下策略：帮助VMwared的现有用户将其现有技术栈添加到公共云中。

VMware公司凭借普及虚拟化引领市场，着实有些讽刺。正因如此，那些主要收入源自经销实体服务器（如IBM、HP以及英特尔等）的公司举步维艰，VMware难逃其责。服务器在虚拟化面前相形见绌，且唯有大幅提高效率和利用率才能满足用户需求。这就意味着购买个人服务器的人会越来越少。而现在，VMware又被新的云计算模式打败了。

图片来源：Pixabay

基于利害关系的合作

一方面，VMware已四面楚歌，在公共云领域无一席之地，此外，各具优势的三大公共云提供商：AWS、Microsoft Azure 和谷歌云平台（Google Cloud Platform）更加令其地位不保。另一边是全球最大的公共云提供商AWS：该公司渴望一飞冲天，且有引领各运营市场的势头。或许，这两大巨头可以选择结盟。

去年秋天，VMware与AWS的合作公告发布。合作看起来可能不大和谐，确实也是这样：掌控预置虚拟设备的VMware公司将与最大的公共云提供商AWS合作。两大巨头的合作实则合乎逻辑，以下权威见解可供参考。

VMware和AWS都推行了加速计划，因而最近召开的VMworld会议颁布了以下公告： AWS上的VMware云是实时的。AWS启动的是自己的虚拟设备，但这些虚拟设备区别于用户运行的预置VMware设备，显然，用户可从中获益。但是，用户在使用虚拟设备时常会感到头疼，虚拟设备和云也因此难以推广。合作不仅发挥了两大巨头的优势，而且避免了管理纠纷。

VMware公司的CEO基辛格和AWS公司的CEO安迪·雅西在利益方面都十分务实， 他们认为：

"VMware Cloud on AWS向用户提供了一个无缝混合云，允许用户操作一致，并在基于vSphere的预置环境和AWS之间运行应用程序。世界范围内的多数企业都已利用VMware实现了数据中心虚拟化。现在，用户可以轻易在自己的预置环境和AWS之间转换应用数据，而无需购买任何订制硬件、重写应用或更改运营模式。"

这些可谓是IT支持者的福音，他们一直试图让这两大运行系统结盟。VMware承诺在当下和未来仍会继续扮演重要角色，AWS也会在传统IT商店方面有更多举措。

合作有更深层次的原因吗？

大家是否会想起几年前的一家名为Eucalyptus的云软件公司。数年前这家公司还处于鼎盛时期，但最终被惠普（HP）收购。Eucalyptus建立了一个私有云运行系统，该系统的独特之处在于其与AWS的应用程序接口（APIs）100%兼容。这就意味着Eucalyptus创建的私有云设备与AWS的公共云几乎相同。那时，人们认为私有云与公共云的概念截然不同。但如今，人们的观念日趋成熟，混合云的出现也再一次凸显了"AWS私有云"业务的价值。

人们的观念有所转变，AWS也宣称有意进一步迎合现有企业的需求，那么多久之后我们才能见到AWS自己的私有云业务呢? 私有云和公共云的界限愈发模糊，AWS也为个别使用案例（如预置应用）提供了边缘设备。但是这些使用案例通常都被视作特殊情况，未来AWS能否真正将私有云视作一个正当可行的发展方向呢？

仅仅是短期合作吗？

这一新建立的合作关系会长期持续下去吗？许多人认为AWS的未来发展方向十分明朗，合作关系恐怕难以维持。建立合作关系仅仅是想让现有的VMware用户为接下来的云模式做好准备，然后AWS再将这些用户转到自己的公共云或私有云平台上。企业云服务管理初创公司Platform9的CEO Sirish Raghuram（VMware的前任高管）对于VMware的内在动力和其解决方案的有效性有一些非常有意思的想法。

这又是一个关乎VMware与AWS联合的利害关系的问题。2016年，VMware的应用领域受重创，用户将VMware与云技术之间的竞争视作一场非此即彼的抉择，显然，VMware在这场争议中很难胜出。而VMware Cloud on AWS (VMC)迅速去除了VMware的企业经营许可证协议，以确保其可用云方案来赢得续约，从而与云技术竞争。长远来看，仍有许多实际问题丞待解决，这些问题包括：用户都在使用AWS的本地云服务，那么传统的VMware技术栈又有什么价值呢？采用VMware云的IT和基于AWS本地云服务的DevOps在运作时会产生冲突吗？相较于其他解决方案，混合云解决方案中真正的TCO/ROI是什么?例如，将Kubernetes作为不受云限制的运行平台。这些难题，VMware和AWS这两大巨头都必须面对。

一己之见

与AWS合作后患无穷。诚然，选择合作便能与世界著名的最大公共云平台结盟。但是AWS曾有过短暂合作的黑历史，没过多久就与本地业务解除了合作关系。通常而言，AWS的一个秘密计划就能够直接威胁到VMware，甚而会直接危及到两公司的合作关系。但短短几年间，发生了翻天覆地的变化：从VMware公司警告其合伙人AWS风险巨大，转变为VMware和AWS两大公司翩翩共舞，携手合作。

灯光渐渐转暗，乐队开始弹奏今夜最后一首舒缓的舞曲，这两大公司还会深情对视、紧紧相拥吗？笔者却不这么认为。