得益于AI 时尚产业对消费者偏好的认知正逐步深入

奢侈品通常是顶级品质与排他性的代名词。然而，现实则是许多高端品牌在数字革命与电子商务时代已然处于落后地位。

奢侈品通常是顶级品质与排他性的代名词。然而，现实则是许多高端品牌在数字革命与电子商务时代已然处于落后地位。那么，现在时尚领域所面临的问题是：奢侈品厂商面临如今失败的局面，该采取何种弥补措施以及如何利用必要的经验再次于该领域中扮演领跑角色？

土耳其伊斯坦布尔——5月6日：由艺术家Refik Anadol完成的“Archive Dreaming”使用了人工智能技术，并借此展现了SALT研究档案馆中有关土耳其民族且基于史实的近200万份文档与图片。（图片来源：Chris McGrath / Getty Images）

问题的答案不在于时尚之都——伦敦、巴黎或米兰，而是需要交由硅谷这样的技术之城才能够得以解决。在硅谷，人工智能（AI）已被定义为“明日之星”，且未来能够执行任务的技术都将需要人工智能参与其中。

谈及AI的重要性，微软公司的首席执行官Satya Nadella近期表示：“目前，我们正处于计算范式转变的临界点，这是我们近几十年来都不曾面临的局面。”这种范式转变将会涉及所有行业，包括零售业。截至2020年，IBM预计将会有85%的客户交互可以在没有人工代理的情况下完成处理。所以，奢侈品零售产业如果想要在未来实现蓬勃发展，必然需要适应这种趋势。

话虽如此，但AI在奢侈品行业到底将扮演何种角色呢？随着有关销售量与消费者偏好的数据量不断增长，在某种程度上，AI可通过一定的杠杆作用改善零售体验，从而吸引能够理解数字化发展趋势且相对富裕的消费者。以下是AI引领的三大趋势：

深度学习

深度学习是一类能够让机器访问数据且自行学习数据的AI应用方式。在奢侈品行业，此即意味着机器对于消费者的喜好与个性化特质都将越来越了解。

零售业对消费者所产生的吸引力取决于多方面因素，其中一方面则是其能够以尽可能低的价格完成与消费者之间的交易。现在，LUXSENS——位于上海的一家公司——已经将深度学习算法用于寻找最优惠的奢侈品价格。

LUXSENS可自动映射出奢侈品的价格与产品属性，从而能够让消费者以最低价格购买其所心仪的商品，同时还可以了解更多有关产品在不同地点的价格波动信息。此外，该平台能够在LUXSENS的微信客户端上运行，以便中国客户能够更为方便地访问该平台并选择进行在线或实体交易。

德国汉诺威——3月15日：阿里巴巴集团执行董事长马云在2015年CeBIT技术交易会开幕式上公布了阿里巴巴门户的全新面部识别功能。CeBIT是全球最大的技术博览会。（图片来源：Sean Gallup / Getty Images）

情绪分析

情绪与情感在品牌知名度与推动消费者行为方面将产生至关重要的影响。通常，是否购买钻石项链或限量版钟表都取决于该产品能否让消费者感知该产品的价值已经远超其成本。

情绪AI公司——Affectiva掀起了这一新兴领域的浪潮，该公司的情绪识别技术可以通过摄像机镜头完成面部表情与情绪的分析。（若想了解更多工作原理，请下载AffdexMe演示应用程序）。

在香港与台湾，优质护肤品牌SK-II与视频广告技术公司Unruly Media合作，通过采用Affectiva公司的情绪识别技术以分析观众对SK-II视频广告的情绪反应。

这种情绪定位能力让SK-II可以将其内容聚焦于更有可能对其产品感兴趣的观众，从而与消费者之间建立情感联系，进而再将已建立的情感联系转变为更有利于品牌推广的影响力与销售数据。

图像情报

简而言之，图像识别技术可用于协助计算机“观察”与“理解”图像、视频以及其他媒体。该技术有助于发掘隐藏在图像中的丰富信息，且这些信息对于企业与消费者而言都具有相当重要的价值。

截至2021年，图像识别市场价值估计将从2016年的159.95亿美元增长至389.2亿美元。IBM沃森——作为科技巨头的旗舰AI与认知计算平台——则是图像识别平台的一个著名实例。

中国贵阳——五月二十八日：腾讯控股有限公司董事长兼首席执行官马化腾在贵阳国际生态会议中心的2017年中国国际大数据产业博览会上发言。腾讯（www.QQ.com）是中国最大的中国门户网站。（图片来源：Lintao Zhang / Getty Images）

在亚洲，中国巨头腾讯公司在AI技术研发方面也不甘示弱。最近，该公司的AI研究团队Youtu Lab凭借开发了一款能够分析中国年轻人时尚趋势的技术进驻时尚界。Youtu Lab在QQ——腾讯公司的一款社交软件——上处理了数十亿张照片，以识别当今流行的颜色、面料以及其他细节信息——例如从照片中识别用户年龄。

尽管这些功能并非独一无二，但是腾讯的进化图像智能工具在中国这样一个成熟的奢侈品零售市场中具有极大的市场潜力。该公司已具备大量可用于观察的用户数据；2016年，腾讯的社交软件QQ与微信的每月活跃用户数量达到1.7亿（作为参照，活跃于Facebook的用户数量仅为3亿）。

这些新兴的AI技术有可能引发亚洲，甚至全球奢侈品零售业的全面改革。对此，品牌商需要全面接受新兴技术从而保持其领跑地位，否则将面临被时代所抛弃的风险。最后，AI应该被视为一款强大的工具，用于改善企业与消费者的奢侈品零售交互体验。由于时尚品牌商的未来决定于是否掌握了现在市场的发展趋势，所以充分利用人工智能目前对奢侈品行业而言最为重要。