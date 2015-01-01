微软Windows 10、Server 2016补丁错误造成用户系统崩溃

微软Windows 10和Windows Server 2016发布的一些补丁导致了一些商业用户遇到问题，目前管理员可以通过以下方式来解决这些问题。

至顶网软件频道消息： 微软在本周的"补丁星期二"发布的补丁的更新方式中的一个问题导致一些用户的电脑和服务器出现蓝屏、宕机和/或无法重启。

微软针对Windows 10 1703（Windows 10 Creators Update）、Windows 10 1607（Windows 10周年纪念更新）和Windows Server 2016的更新对一些将其作为10月10日的"补丁星期二"更新的一部分进行部署的商业用户造成了严重的破坏。安装后导致问题的更新是KB4041676和KB4041691。

造成这个问题的显然不是补丁本身，而是因为微软不小心在Windows Server Update Services（WSUS）和System Center Configuration Manager（系统中心配置管理器）中同时发布了Cumulative更新（累计更新）和Delta更新（增量更新），因此两者可能同时被安装到机器上，从而引发这个问题。由于微软不会将Delta更新（增量更新）发布到Microsoft Update（微软更新），因此如果用户不使用WSUS和Configuration Manager（配置管理器）的话，这个问题就不会影响到他们。

正如微软在其docs.com网站上的一篇文章中解释的那样，"如果您同意并部署相同版本的Delta（增量）和Cumulative（累积）更新，则不仅会生成额外的网络流量--因为它们都将下载到PC，而且你在重启计算机后可能无法重新启动Windows。"

受到影响的用户可以采取一些步骤让系统再次运行，微软在docs.com网站上的这篇文章中详细介绍了这些步骤。

另一个网站：DeploymentBunny.com为那些同时使用了Cumulative（累积）和Delta（增量）更新之后无法重新启动的用户提供了一些其他选择。WorkingHardinIT.Work逐步使用DISM（部署映像服务和管理命令行工具）来删除更新。

用户应该只使用Cumulative Updates（累积更新），而不要使用Delta更新（增量更新）。客户应该清除WSUS上的缓存，这样Delta更新就不会出现了。

我已经向微软询问有哪些人受到了影响以及该公司建议用户还要采取哪些其他的步骤等信息。作为回应，该公司的一名发言人发了以下声明：

"有些客户可能会在Windows Server Update Services（WSUS）部署了KB 4041676和KB 4041691后遇到的问题，这个问题已经解决了。绝大多数客户接收到的Windows和Microsoft Update更新并没有受到影响。"