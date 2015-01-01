Gartner：SaaS与IaaS强势推动2017年全球公有云服务收入增长

据Gartner预测，2017年全球公有云服务市场收入预计将增长18.5%，达到2620亿美元，高于2016年的2196亿美元。

据Gartner预测，2017年全球公有云服务市场收入预计将增长18.5%，达到2620亿美元，高于2016年的2196亿美元。

Gartner研究总监Sid Nag表示：“2016年的最终数据显示，软件即服务（SaaS）收入远高于预期，达到482亿美元。2017年SaaS的增长也将超出预期，促使整个公有云收入预期有显著提高。”

2017年SaaS收入预计增长21%达到5860亿美元（见表一）。SaaS采用加速主要归因于提供商几乎把所有应用功能扩展和附加都以即服务的形式提供给用户。这对用户来说是有吸引力的，因为SaaS解决方案更有针对性，与传统软件相比可以提供更好的业务成果。

Nag表示：“随着企业组织越来越抱有信心PaaS将成为未来他们主要的应用开发平台，战略性地采用平台即服务（PaaS）产品也将超出此前的预期。这代表了这次Gartner公有云服务收入预期其余的增长部分。”

最高的收入增长将来自于云系统基础设施服务（基础设施即服务，IaaS），预计这部分在2017年将增长36.6%达到347亿美元。

表一：全球公有云服务收入预期（单位：十亿美元）

来源：Gartner（2017年10月）

尽管公有云收入的增长要比最初预期更为强劲，但是Gartner预计从2018年开始这个增长将有所平稳。这种稳定性反映了公有云服务将在更广泛的IT支出领域更多地步入主流和逐渐成熟。

Nag表示：“在2016年，总体市场收入中有大约17%是来自基础设施的，中间件、应用和业务流程服务已经转移到云端。到2021年，这个比例将增长到近28%。”

在厂商份额方面，Gartner预测到2021年有70%的公有云服务收入将被前10大公有云厂商所主导。“在IaaS方面，Amazon、微软和阿里巴巴已经占据强有力的市场地位。在SaaS和PaaS方面，我们看到云的影响力正在促使很多主流软件厂商例如Oracle、SAP和微软从内部部署、基于许可的软件模式转向云订阅的模式。”