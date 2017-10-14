山西阳泉大数据与智能物联网产业发展大会在“中国云谷•阳泉”隆重举行

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10月13日，山西阳泉大数据与智能物联网产业发展大会在山西省阳泉市召开。本次大会由中共阳泉市委、阳泉市人民政府、中国信息通信研究院、山西大学、百度公司共同主办，以“数聚阳泉物联天下”为主题，打造“中国云谷•阳泉”为目标，对当前大数据、智能物联网发展的新形势、新成果、新技术、新模式进行探讨，推动阳泉大数据与智能物联网产业发展。大会开幕式由阳泉市市委副书记、市长董一兵主持。

阳泉市市委副书记、市长董一兵主持大会开幕式

打造“中国云谷•阳泉”

本次大会得到国家工业和信息化部、山西省委、省政府的大力支持。工信部信息化和软件服务业司副司长李冠宇、山西省副省长王一新、山西省经信委主任张华龙、山西省科技厅厅长谢红出席会议。大会还邀请了山西大学、中国信息通信研究院、百度、科大讯飞等权威机构与顶尖企业专家，对大数据及智能物联网技术在山西省的应用和产业发展方向进行探讨。

山西省政府副省长王一新致辞

山西省政府副省长王一新出席大会并致辞。王一新代表山西省人民政府向大会的举办表示热烈的祝贺。王一新指出，当前，山西省正处在有史以来最好的发展时期之一，正在进入转型发展的新通道。在转型发展过程中，山西省委、省政府一方面高度重视对传统产业的改造提升，同时把加大力气、加快推动战略性新兴产业发展，尤其是把实施大数据战略作为促进经济转型升级的战略支点之一。

阳泉大数据与智能物联网多项成果集中亮相

在本次大会上，阳泉市人民政府与中国信息通信研究院、山西大学就促进阳泉市大数据与智能物联网产业发展、生态完善、人才培养达成两项重要合作。

阳泉市人民政府与中国信息通信研究院就促进阳泉市大数据及智能物联网发展达成共识。阳泉市人民政府副市长呼亚民与中国信息通信研究院副院长何桂立在与会嘉宾的见证下，共同签署“关于促进阳泉市大数据及智能物联网发展的合作框架协议”。

阳泉市人民政府副市长呼亚民与中国信息通信研究院副院长何桂立共同签署合作协议

中国信息通信研究院副院长何桂立在大会致辞中表示，目前我们正处在全球社会和经济转型发展的重要时期。大数据发展正面向更深度的数据挖掘，以海量数据采集为基础来进一步进行统计、分析、计算、决策。万物互联时代也正在加速到来，物联网发展的基础技术正逐渐标准化，产业基础从传感、芯片、终端、应用到平台已经迅速发展并完善，产业生态到了爆发式发展的阶段。何桂立表示，在这样的契机下，中国信通院与阳泉市政府达成新的合作，希望通过中国信通院的积累和努力，与阳泉的大数据、物联网发展方面实现紧密结合，共同促进区域大数据和智能物联网的发展和应用。

作为山西省西部重点院校，山西大学一直积极投身培育数字经济建设智慧山西的浪潮中。本次大会上，山西大学大数据学院院长李德玉与阳泉市政协副主席、阳泉经济技术开发区管委会主任杨全生分别代表山西大学大数据学院和阳泉市经济技术开发区，共同签署“大数据及智能物联网产业技术产学研合作协议”。

山西大学大数据学院院长李德玉与阳泉市政协副主席、阳泉经济技术开发区管委会主任杨全生签署“大数据及智能物联网产业技术产学研合作协议”

山西大学党委书记师帅表示，山西大学大数据学院将积极发挥高校的学科和人才优势，加强与阳泉市人民政府、百度公司的战略合作，努力建设数据智能基础研究基地、产品研发基地、人才培养基地，为促进阳泉市大数据产业发展，服务山西经济转型和产业升级作出新的更大的贡献。

产业链论道“山城”

此外，作为阳泉市大数据与智能物联网产业创新的重要成果，百度（阳泉）创新中心、山西大学大数据阳泉实训基地、山西慧泉大数据产业发展有限公司正式揭牌成立。

大会围绕“数聚阳泉 物联天下”主题，分别举行漾泉大讲堂、技术发展论坛等主题活动，来自全国的知名专家和企业界人士论道山城，共话大数据及智能物联网发展，为阳泉信息技术产业发展、加快转型升级提供良好契机。

工信部信软司副司长李冠宇在大会致辞中表示，在国家政策的推动和各界的共同努力下，我国大数据产业正在步入快速发展时期，为提升政府治理能力，优化公共民生服务、促进经济转型和创新发展作出了积极贡献，成为推动经济社会发展的新动能。具体表现为：顶层设计不断加强，政策机制日益健全；关键技术领域不断取得突破，创新能力显著增强；行业应用逐渐深入，对经济发展的带动作用日益凸显。

工信部信软司副司长李冠宇

李冠宇表示，阳泉市致力打造省级的大数据基地和平台，成功落地了百度云计算（阳泉）中心，积极推动大数据在各领域的深入应用，这些对于推动山西省、包括阳泉市的经济转型、改善民生服务具有重要意义。

“漾泉大讲堂”中，中国工程院院士谭建荣、百度公司副总裁尹世明、北京航空航天大学教授熊璋、中国信息通信研究院高级工程师韩涵、科大讯飞大数据研究院执行院长谭昶等知名学者与企业专家带来精彩主题报告，带来产业链对于大数据与智能物联网技术与产业发展的趋势解读与领先实践。

在“技术发展论坛”中，阳泉市政协副主席、阳泉经济技术开发区管委会主任杨余生、山西大学大数据学院院长李德玉、上海大学计算机科学与技术系副主任武星、爱康科技云服务业务单元总经理刘云清、电子科技大学网络空间安全研究中心副主任夏琦、中国电信物联网分公司产业链合作部副总经理江舰等山西省人民政府领导、产业链代表企业专家共同围绕“阳泉市大数据与智能物联网产业发展”展开深入的、针对性的探讨。

集才引智、深入探讨，“山西阳泉大数据及智能物联网产业发展大会”为推动山西省、阳泉市大数据与智能物联网在各行各业的融合创新献计献策，成为国内大数据及智能物联网产业交流的高端平台。